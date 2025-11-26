Посольство попросило россиян быть осторожными из-за протестов в Бангладеш
Россиянам в Бангладеш следует быть особенно внимательными в связи с угрозой протестов и беспорядков. Об этом говорится в сообщении посольства, опубликованном в его Telegram.
Посольство рекомендует:
- избегать мест проведения демонстраций и массовых мероприятий;
- следить за публикациями на официальных ресурсах посольства;
- заблаговременно проверять обстановку при планировании поездок;
- по возможности встать на консульский учет в посольстве.
В Бангладеш, в частности в столице Дакке, сохраняется «нестабильная общественно-политическая обстановка, сопровождающаяся стихийными митингами и массовыми беспорядками, которые приводят к противостоянию с правоохранительными структурами», сообщало ранее посольство.
Протесты в Бангладеш проходят с июля 2024 года. Демонстранты, в основном студенты, выступали против системы квот, по которой почти треть государственных должностей бронируется за детьми и внуками ветеранов войны с Пакистаном в 1971 году. После демонстрации переросли в массовое восстание. Протестующие также требовали отставки премьера Шейх Хасины, которая находилась у власти более 15 лет. На фоне протестов она ушла в отставку и покинула страну. Позже временное правительство возглавил нобелевский лауреат Мухаммад Юнус.
17 ноября 2025 года Шейк Хасину признали виновной в жестоком подавлении протестов и гибели почти 1,5 тыс. человек. В ООН отметили, что правительство приказало пытать и казнить демонстрантов для удержания власти. Хасину заочно приговорили к смертной казни. Решение принял специальный трибунал в столице Дакке.
