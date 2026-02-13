В Канберре произошел взрыв у стадиона Holder Oval

В Канберре произошел взрыв в районе стадиона Holder Oval (также известен как Manuka Oval), сообщает ABC News со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в четверг, 12 февраля, около 5:00 по местному времени (21:00 мск среды). Позже, около 9:45 того же дня (1:45 мск четверга), один из местных жителей обнаружил на стадионе подозрительный предмет.

Прибывшая полиция оцепила место происшествия, оценив находку как возможное самодельное взрывное устройство. Предмет, длина которого составляла около 15 см, был изъят криминалистами для экспертизы.

По данным правоохранительных органов, обнаруженный предмет не связан с 15 самодельными бомбами, обнаруженными в январе недалеко от городского водохранилища Джинниндерра. В ходе расследования этого инцидента был арестован 41-летний Дэмиен Пол О'Брайен, который с тех пор он находится под стражей.

Holder Oval — крупный спортивный стадион в Канберре, столице Австралии. Расположен в районе Манука и используется в основном для крикета и австралийского футбола. Вместимость арены — около 13–15 тысяч зрителей. Название Holder Oval связано с историческим названием территории, однако официально объект известен как Manuka Oval.

В ноябре 2025 года в результате взрыва в полицейском участке на севере Индии погибли минимум семь человек, 27 человек получили ранения.

Среди погибших — полицейские, криминалисты и два чиновника.

Инцидент произошел во время проверки полицейскими конфискованных взрывчатых веществ.