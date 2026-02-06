В центре Гренобля в салон красоты бросили светошумовую гранату
Шесть человек получили легкие ранения в результате взрыва светошумовой гранаты в салоне красоты в городе Гренобль во Франции, передает TF1Info.
В середине дня два человека вошли в заведение, бросили туда гранату и скрылись. Среди пострадавших был пятилетний ребенок. Нападавших разыскивает полиция.
Французские СМИ упоминают не боевую осколочную гранату, а учебный шумовой имитационный заряд. Он дает сильный хлопок и ударную волну, может выбить стекла и травмировать людей, но не содержит осколков и изначально не рассчитан на массовое поражение. Обычно такие гранаты используют военные и полиция для тренировки, а в криминальной среде — как средство запугивания.
Салон красоты расположен на первом этаже жилого дома в несколько этажей, среди других магазинов. Прокуратура расценила произошедшее как акт запугивания.
13 января власти Гренобля сообщили о взрыве в баре-ресторане Aksehir. В бар бросили гранату, в результате чего пострадали не менее 12 человек, шесть из которых получили серьезные ранения.
