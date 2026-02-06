 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В центре Гренобля в салон красоты бросили светошумовую гранату

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Шесть человек получили легкие ранения в результате взрыва светошумовой гранаты в салоне красоты в городе Гренобль во Франции, передает TF1Info.

В середине дня два человека вошли в заведение, бросили туда гранату и скрылись. Среди пострадавших был пятилетний ребенок. Нападавших разыскивает полиция.

Взрыв гранаты в центре МВД в Коми связали с действиями преподавателя
Общество
Обстановка у здания центра профессиональной подготовки МВД, Сыктывкар, 15 января 2026&nbsp;г.

Французские СМИ упоминают не боевую осколочную гранату, а учебный шумовой имитационный заряд. Он дает сильный хлопок и ударную волну, может выбить стекла и травмировать людей, но не содержит осколков и изначально не рассчитан на массовое поражение. Обычно такие гранаты используют военные и полиция для тренировки, а в криминальной среде — как средство запугивания.

Салон красоты расположен на первом этаже жилого дома в несколько этажей, среди других магазинов. Прокуратура расценила произошедшее как акт запугивания.

13 января власти Гренобля сообщили о взрыве в баре-ресторане Aksehir. В бар бросили гранату, в результате чего пострадали не менее 12 человек, шесть из которых получили серьезные ранения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Франция граната пострадавшие
Материалы по теме
В Сыктывкаре умерла пострадавшая от взрыва учебной гранаты в центре МВД
Общество
В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину с гранатами
Общество
В многоквартирном доме в Ростове-на-Дону взорвалась граната
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 17:18
США обвинили Китай в проведении тайного ядерного испытания Политика, 22:29
Прокуратура потребовала передать государству билетную систему Leonardo Бизнес, 22:22
Включение со стадиона в Милане, где открывается Олимпиада-2026. Видео Общество, 22:16
В Союзе биатлонистов рассказали, что может помешать атлетам на Олимпиаде
РАДИО
 Общество, 22:15
Мужчина погиб в белгородском селе при атаке дрона на автомобиль Политика, 22:15
Клуб РПЛ подписал контракт с алжирским полузащитником Спорт, 22:13
СК рассказал о попрошайничестве в семье убитого в Петербурге мальчика Общество, 22:11
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
В Милане началась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр Спорт, 22:03
В центре Гренобля в салон красоты бросили светошумовую гранату Политика, 22:01
Очевидцы рассказали, как вылетали с Кубы на фоне проблем с авиатопливом Общество, 21:52
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Николаевский губернатор увидел поддержку украинцами компромисса по земле Политика, 21:51
Медведев вручил Михалкову Гран-при литературной премии «Слово» Общество, 21:44
Роналду второй матч подряд не вошел в заявку «Ан-Насра» Спорт, 21:38