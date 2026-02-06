В центре Гренобля в салон красоты бросили светошумовую гранату

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Шесть человек получили легкие ранения в результате взрыва светошумовой гранаты в салоне красоты в городе Гренобль во Франции, передает TF1Info.

В середине дня два человека вошли в заведение, бросили туда гранату и скрылись. Среди пострадавших был пятилетний ребенок. Нападавших разыскивает полиция.

Французские СМИ упоминают не боевую осколочную гранату, а учебный шумовой имитационный заряд. Он дает сильный хлопок и ударную волну, может выбить стекла и травмировать людей, но не содержит осколков и изначально не рассчитан на массовое поражение. Обычно такие гранаты используют военные и полиция для тренировки, а в криминальной среде — как средство запугивания.

Салон красоты расположен на первом этаже жилого дома в несколько этажей, среди других магазинов. Прокуратура расценила произошедшее как акт запугивания.

13 января власти Гренобля сообщили о взрыве в баре-ресторане Aksehir. В бар бросили гранату, в результате чего пострадали не менее 12 человек, шесть из которых получили серьезные ранения.