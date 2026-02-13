 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Патриарх Кирилл призвал к противодействию мигрантским анклавам

Необходимо противодействовать формированию изолированных этноконфессиональных анклавов, заявил на собрании духовенства Московской митрополии патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Гундяев).

«К сожалению, вопросы миграции, сохранения цивилизационной идентичности по-прежнему остро стоят в Подмосковье. Мы обязаны противостоять формированию изолированных этноконфессиональных анклавов, которые нередко становятся рассадником радикальных идей, а иногда и терроризма, направленного против коренных жителей», — сказал глава РПЦ.

Одновременно, по его словам, требуется развивать просветительскую работу, которая шла бы параллельно с государственной политикой «инкультурации переселенцев».

Глава РПЦ также указал, что работа с мигрантами со стороны церковных структур ведется недостаточно. По его словам, через общение со священниками мигранты могут лучше познакомиться с российской культурой; он допустил, что часть из них может принять православие, а остальные — относиться к церкви с уважением. При этом патриарх подчеркнул, что обращение в православие «насильно» недопустимо, а речь идет о диалоге о вере, нравственности и отношениях между людьми.

Патриарх Кирилл раскритиковал удаление религиозных символов с купюр
Общество
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Замещение коренного населения мигрантами «несет угрозу русскому миру», заявил глава РПЦ в ноябре 2024 года, назвав непростой миграционную ситуацию в России.

По его словам, непропорциональное замещение коренного населения мигрантами, «носителями иного цивилизационного кода» может привести к «критическому культурному дисбалансу».

Патриарх тогда отметил, что уже поднимал тему о рисках распространения в мигрантской среде радикального исламизма и экстремизма и получил резкую ответную реакцию со стороны ряда руководителей исламских общин.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что интересы граждан России важнее притока иностранцев, при этом права мигрантов должны соблюдаться, а они обязаны выполнять законы и уважать традиции. В Кремле также отмечали потребность в трудовых мигрантах на фоне демографических ограничений и дефицита кадров.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Авторы
Теги
Плугина Ирина
патриарх Кирилл мигранты анклав конфессии РПЦ
Материалы по теме
Патриарх призвал законодательно защитить русский язык от сквернословия
Политика
Патриарх Кирилл рассказал о роли греха в противостоянии России и Запада
Общество
Патриарх Кирилл призвал запретить аборты матерям без согласия отцов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Обломки дронов упали на территории промпредприятий Волгоградской области Политика, 03:24
На Камчатке к сломавшемуся пассажирскому судну «Гипанис» направили буксир Общество, 03:00
Волгоградский губернатор сообщил о пострадавших детях из-за атаки дронов Политика, 02:43
Израиль официально вступил в «Совет мира» по Газе Политика, 02:32
Патриарх Кирилл призвал к противодействию мигрантским анклавам Общество, 02:13
Макрон заявил о необходимости для ЕС быть за столом переговоров Политика, 01:45
Польша сообщила о повреждении подводного кабеля в Балтике Общество, 01:34
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Тело пропавшего на прогулке лыжника нашли на Ладожском озере Общество, 00:59
В Милане задержали фаната сборной Словакии, который был в розыске 16 лет Спорт, 00:38
Reuters узнал о соглашении с саудовской Midad на покупку активов ЛУКОЙЛа Бизнес, 00:38
Суд в Москве рассмотрит жалобу защиты на арест экс-жены Галицкого Общество, 00:30
Мадрид обвинил Рим в «подрыве принципов» ЕС из-за совещания в отеле Политика, 00:23
Авиакатастрофа и потеря родных. Как фигурист Наумов смог вернуться на лед Спорт, 00:03