Патриарх Кирилл призвал к противодействию мигрантским анклавам

Необходимо противодействовать формированию изолированных этноконфессиональных анклавов, заявил на собрании духовенства Московской митрополии патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Гундяев).

«К сожалению, вопросы миграции, сохранения цивилизационной идентичности по-прежнему остро стоят в Подмосковье. Мы обязаны противостоять формированию изолированных этноконфессиональных анклавов, которые нередко становятся рассадником радикальных идей, а иногда и терроризма, направленного против коренных жителей», — сказал глава РПЦ.

Одновременно, по его словам, требуется развивать просветительскую работу, которая шла бы параллельно с государственной политикой «инкультурации переселенцев».

Глава РПЦ также указал, что работа с мигрантами со стороны церковных структур ведется недостаточно. По его словам, через общение со священниками мигранты могут лучше познакомиться с российской культурой; он допустил, что часть из них может принять православие, а остальные — относиться к церкви с уважением. При этом патриарх подчеркнул, что обращение в православие «насильно» недопустимо, а речь идет о диалоге о вере, нравственности и отношениях между людьми.

Замещение коренного населения мигрантами «несет угрозу русскому миру», заявил глава РПЦ в ноябре 2024 года, назвав непростой миграционную ситуацию в России.

По его словам, непропорциональное замещение коренного населения мигрантами, «носителями иного цивилизационного кода» может привести к «критическому культурному дисбалансу».

Патриарх тогда отметил, что уже поднимал тему о рисках распространения в мигрантской среде радикального исламизма и экстремизма и получил резкую ответную реакцию со стороны ряда руководителей исламских общин.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что интересы граждан России важнее притока иностранцев, при этом права мигрантов должны соблюдаться, а они обязаны выполнять законы и уважать традиции. В Кремле также отмечали потребность в трудовых мигрантах на фоне демографических ограничений и дефицита кадров.