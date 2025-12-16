Патриарх Кирилл раскритиковал удаление религиозных символов с купюр

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскритиковал удаление христианских религиозных символов с купюр.

В своем выступлении на ежегодном собрании Московской городской епархии патриарх заявил, что избегание изображения религиозных символов свидетельствует о попытках обесценить христианское прошлое России.

В этом контексте он также упомянул недавнюю дискуссию вокруг нового дизайна 500-рублевой купюры.

«Какого рода идеологией вооружаются люди, для которых изображение святынь русского православного народа — государствообразующего народа нашей страны — является нежелательным?» — возмутился патриарх.

Осенью Центральный банк предложил убрать с 500-рублевой банкноты изображение памятника Петру I и Соловецкого монастыря и заменить его другими видами России. Регулятор запустил опрос, в котором лидировали два варианта — изображение горы Эльбрус (1,26 млн голосов) и «Грозный-Сити» (1,073 млн).

В октябре голосование отменили из-за накруток.