Тело пропавшего на прогулке лыжника нашли на Ладожском озере
В Лахденпохском районе Карелии спасатели нашли тело мужчины, ранее пропавшего на лыжной прогулке по льду Ладожского озера, сообщила в телеграм-канале аварийно-спасательная служба Ленинградской области.
Информация о его пропаже поступила поисково-спасательному отряду Приозерска 12 февраля. По данным спасателей, лыжник отправился на прогулку на лед Ладожского озера от острова Кильпола в сторону острова Селькамарьянсаари в Лахденпохском районе Республики Карелия.
В ходе поисковых работ была обнаружена полынья, в которую провалился мужчина. Тело доставили на берег и передали сотрудникам полиции.
В четверг, 12 февраля, в Железнодорожном районе Новосибирска провалилась в полынью на реке Обь восьмилетняя девочка. Ребенок без присмотра взрослых катался на тюбинге («плюшке»)
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности), ребенка ищут.
