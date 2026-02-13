 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Тело пропавшего на прогулке лыжника нашли на Ладожском озере

В Лахденпохском районе Карелии спасатели нашли тело мужчины, ранее пропавшего на лыжной прогулке по льду Ладожского озера, сообщила в телеграм-канале аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

Информация о его пропаже поступила поисково-спасательному отряду Приозерска 12 февраля. По данным спасателей, лыжник отправился на прогулку на лед Ладожского озера от острова Кильпола в сторону острова Селькамарьянсаари в Лахденпохском районе Республики Карелия.

В ходе поисковых работ была обнаружена полынья, в которую провалился мужчина. Тело доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

В Приморье мальчик провалился под лед и утонул
Общество

В четверг, 12 февраля, в Железнодорожном районе Новосибирска провалилась в полынью на реке Обь восьмилетняя девочка. Ребенок без присмотра взрослых катался на тюбинге («плюшке»)

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности), ребенка ищут.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Ладожское озеро Карелия тело лыжник спасатели
Материалы по теме
Два человека погибли в провалившейся под лед на озере Байкал иномарке
Общество
Из Москвы-реки спасли провалившегося под лед мужчину
Общество
В Приморье мальчик провалился под лед и утонул
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Макрон заявил о необходимости для ЕС быть за столом переговоров Политика, 01:45
Польша сообщила о повреждении подводного кабеля в Балтике Общество, 01:34
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Тело пропавшего на прогулке лыжника нашли на Ладожском озере Общество, 00:59
В Милане задержали фаната сборной Словакии, который был в розыске 16 лет Спорт, 00:38
Reuters узнал о соглашении с саудовской Midad на покупку активов ЛУКОЙЛа Бизнес, 00:38
Суд в Москве рассмотрит жалобу защиты на арест экс-жены Галицкого Общество, 00:30
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Мадрид обвинил Рим в «подрыве принципов» ЕС из-за совещания в отеле Политика, 00:23
Авиакатастрофа и потеря родных. Как фигурист Наумов смог вернуться на лед Спорт, 00:03
Власти пошли на уступки бизнесу в споре о биржевых нормативах Бизнес, 00:03
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным Бизнес, 00:01
Россияне назвали финансовые «красные флаги» на первом свидании Инвестиции, 00:00
Над Россией за три часа уничтожили 66 беспилотников Политика, 12 фев, 23:58
Южнокорейская сноубордистка выиграла золото ОИ после жесткого падения Спорт, 12 фев, 23:50