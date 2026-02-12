 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Российский метеоспутник «Электро-Л» № 5 вышел на орбиту

Метеоспутник «Роскосмоса» вышел на орбиту

Российский метеоспутник «Электро-Л» № 5 вышел на орбиту
Video

Гидрометеорологический спутник «Электро-Л» № 5 успешно вышел на геостационарную орбиту. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса» в телеграм-канале.

Спутник находился на борту ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М», она стартовала с Байконура 12 февраля в 11:52 мск.

«Выведение спутника «Электро-Л» № 5 на геостационарную орбиту на высоту более 35 тыс. км заняло 6 часов 37 минут», — уточнила пресс-служба.

Космический аппарат «Электро-Л» № 5 — российский гидрометеорологический спутник, предназначенный для анализа и прогнозирования погоды, мониторинга климата и контроля чрезвычайных ситуаций.

Разгонный блок ДМ-03 со спутником отделился от третьей ступени ракеты примерно через 10 минут после старта. За время вывода аппарата на орбиту ДМ-03 выполнил три включения двигательной установки. Как отметили в публикации, ракета-носитель и разгонный блок оснащены системами управления.

«Протон-М» вместе со спутником «Электро-Л» № 5 должны были запустить 15 декабря в 15:20 мск. За день до этого пуск отложили из-за найденных в ходе проверок недочетов в разгонном блоке. Утром 12 февраля «Роскосмос» сообщил, что госкомиссия допустила «Протон-М» к заправке топливом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Авторы
Теги
Компании
Анастасия Луценко
спутник Земля Роскосмос «Электро-Л» орбита
ГОСКОРПОРАЦИЯ "РОСКОСМОС"
Материалы по теме
С Байконура запустили «Протон-М» с метеорологическим спутником. Видео
Общество
«Роскомос» анонсировал запуск ракеты «Протон-М» с Байконура
Общество
Пуск ракеты «Протон‑М» отложили для устранения недочетов
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 17:13
Канадские хоккеисты разгромили чехов в первом матче Олимпиады Спорт, 21:22
Суд арестовал вице-президента FESCO по делу о растрате Бизнес, 21:21
Гуменник заявил, что его не волнует место на Олимпийских играх Спорт, 21:17
CAS не допустил обвиненного в насилии эстонского тренера к Олимпиаде Спорт, 21:08
NBC узнал, что США расширяют кампанию по денатурализации приезжих Политика, 21:00
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
WSJ узнала о тайной отправке США тысяч Starlink в Иран Политика, 20:58
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Washington Post удалила сообщение о Вэнсе и «российском» Южном Кавказе Политика, 20:52
Как в Москве прощались с Генрихом Падвой. Фото Общество, 20:50
Глава IIHF заявил о желании как можно скорее вернуть Россию на турниры Спорт, 20:46
Плющенко посоветовал Гуменнику, как заставить американцев вздрогнуть Спорт, 20:40
Российский метеоспутник «Электро-Л» № 5 вышел на орбиту Технологии и медиа, 20:39
Крупнейшим производителям автомобилей отсрочили уплату утильсбора Экономика, 20:36
Двоих судей из Нижнего Новгорода уволили из-за коррупционных подозрений Общество, 20:34