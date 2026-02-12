Российский метеоспутник «Электро-Л» № 5 вышел на орбиту

Video

Гидрометеорологический спутник «Электро-Л» № 5 успешно вышел на геостационарную орбиту. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса» в телеграм-канале.

Спутник находился на борту ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М», она стартовала с Байконура 12 февраля в 11:52 мск.

«Выведение спутника «Электро-Л» № 5 на геостационарную орбиту на высоту более 35 тыс. км заняло 6 часов 37 минут», — уточнила пресс-служба.

Космический аппарат «Электро-Л» № 5 — российский гидрометеорологический спутник, предназначенный для анализа и прогнозирования погоды, мониторинга климата и контроля чрезвычайных ситуаций.

Разгонный блок ДМ-03 со спутником отделился от третьей ступени ракеты примерно через 10 минут после старта. За время вывода аппарата на орбиту ДМ-03 выполнил три включения двигательной установки. Как отметили в публикации, ракета-носитель и разгонный блок оснащены системами управления.

«Протон-М» вместе со спутником «Электро-Л» № 5 должны были запустить 15 декабря в 15:20 мск. За день до этого пуск отложили из-за найденных в ходе проверок недочетов в разгонном блоке. Утром 12 февраля «Роскосмос» сообщил, что госкомиссия допустила «Протон-М» к заправке топливом.