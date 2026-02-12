«Роскомос» анонсировал запуск ракеты «Протон-М» с Байконура
Ракета-носитель «Протон-М» была допущена госкомиссией к заправке топливом, сообщает пресс-служба «Роскосмоса» в телеграм-канале.
Старт ракеты, которая доставит на орбиту гидрометеорологический спутник «Электро-Л» № 5, запланирован с космодрома Байконур на сегодня, 12 февраля, в 11:52 мск.
В середине декабря вылет «Протон-М» перенесли из-за недочетов в разгонном блоке — «Роскосмос» в рамках плановых предстартовых проверок выявил «локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты».
Первый запуск последней модификации ракеты — «Протон-М» — состоялся в 2001 году. Всего ракеты семейства запускались более 400 раз.
«Протон-М» — это ракета-носитель тяжелого класса, которая предназначена для запусков космических аппаратов. Она оснащена разгонным блоком «Бриз-М».
