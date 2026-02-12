 Перейти к основному контенту
0

«Роскомос» анонсировал запуск ракеты «Протон-М» с Байконура

Ракета-носитель &laquo;Протон-М&raquo;
Ракета-носитель «Протон-М» (Фото: Роскосмос)

Ракета-носитель «Протон-М» была допущена госкомиссией к заправке топливом, сообщает пресс-служба «Роскосмоса» в телеграм-канале.

Старт ракеты, которая доставит на орбиту гидрометеорологический спутник «Электро-Л» № 5, запланирован с космодрома Байконур на сегодня, 12 февраля, в 11:52 мск.

Пуск ракеты «Протон‑М» отложили для устранения недочетов
Технологии и медиа
Фото:Евгений Кудашкин / Роскосмос Медиа / Telegram

В середине декабря вылет «Протон-М» перенесли из-за недочетов в разгонном блоке — «Роскосмос» в рамках плановых предстартовых проверок выявил «локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты».

Первый запуск последней модификации ракеты — «Протон-М» — состоялся в 2001 году. Всего ракеты семейства запускались более 400 раз.

«Протон-М» — это ракета-носитель тяжелого класса, которая предназначена для запусков космических аппаратов. Она оснащена разгонным блоком «Бриз-М».

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Роскосмос ракета-носитель Протон-М
