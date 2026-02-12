Львова-Белова поблагодарила Меланию Трамп за помощь в возвращении детей

Фото: malvovabelova / Telegram

Федеральный детский омбудсмен России Мария Львова-Белова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за помощь в работе по воссоединению детей с их семьями в России и на Украине. Об этом чиновница написала в телеграм-канале.

«Продолжаем по поручению президента России Владимира Путина работу по воссоединению детей с их семьями в России, на Украине и в третьих странах», — говорится в сообщении.

Омбудсмен отметила помощь первой леди США Мелании Трамп, благодаря которой процесс ускорился. Сейчас один ребенок возвращается в Россию, а пятеро детей — четыре мальчика и одна девочка — воссоединяются с родственниками на Украине, рассказала Львова-Белова.

В российские семьи вернулись 30 детей, а на Украину и в другие страны — 134 ребенка, уточнила Львова-Белова.

12 февраля в Белом доме сообщили, что Мелания Трамп в третий раз помогла воссоединить российских и украинских детей с их семьями.

В июле 2025 года Львова-Белова сообщила, что при посредничестве Катара с Украины в Россию были возвращены две сестры (десяти и шести лет), которые в 2020 году поехали в гости к бабушке и не смогли вернуться домой.