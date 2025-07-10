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Политика ,  
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Украина передала России двоих детей при посредничестве Катара

Две сестры в возрасте 10 и 6 лет, находившиеся на Украине, воссоединились с близкими в России, рассказала Львова-Белова. Участие в переговорах с украинской стороной принял Катар, содействие в возвращении детей оказал Красный Крест
Мария Львова-Белова
Мария Львова-Белова (Фото: пресс-служба Совета Федерации / АГН «Москва»)

Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка при посредничестве Катара вернул еще двоих детей, которые находились на территории Украины, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

«Продолжаем нашу работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в других странах. В этот раз с Украины в Россию к маме при нашем содействии приехали две дочери», — сказала Львова-Белова. Девочкам десять и шесть лет.

Омбудсмен рассказала, что на Украине две сестры оказались в 2020 году, когда поехали в гости вместе с бабушкой. Однако из-за коронавирусных ограничений и начала военной операции не смогли вернуться в Россию, где их ждала мама.

«Мы взяли ситуацию в работу, чтобы помочь в воссоединении семьи. Спасибо Государству Катар — за участие в переговорах с украинской стороной, транспортные и другие расходы, сопровождение детей и их близких. Помогал Международный комитет Красного Креста, представители профильных ведомств», — отметила она.

Омбудсмен заявила о подготовке списка детей для возвращения в Россию
Политика
Мария Львова-Белова

На сегодняшний день с учетом вернувшихся девочек с родственниками в России воссоединились 24 ребенка из 16 семей, с родственниками на Украине и в третьих странах — 101 ребенок из 81 семьи.

Во время второго раунда переговоров в Стамбуле, который прошел 2 июня, украинская делегация передала российской стороне список детей, которых хочет вернуть. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, что в нем было указано 339 имен. Он подчеркнул, что это «никем не похищенные» дети, а «с риском вытащенные из зоны боевых действий».

В Кремле также отмечали, что речь идет об «эвакуации» и случаев разделения семей не было. Уполномоченная украинского президента по правам ребенка Дарья Герасимчук после начала боевых действий заявила, что Россия «депортировала» 11 тыс. детей.

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Милена Костерева Милена Костерева, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
омбудсмен Дети Россия Украина Катар
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