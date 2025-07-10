Украина передала России двоих детей при посредничестве Катара
Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка при посредничестве Катара вернул еще двоих детей, которые находились на территории Украины, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
«Продолжаем нашу работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в других странах. В этот раз с Украины в Россию к маме при нашем содействии приехали две дочери», — сказала Львова-Белова. Девочкам десять и шесть лет.
Омбудсмен рассказала, что на Украине две сестры оказались в 2020 году, когда поехали в гости вместе с бабушкой. Однако из-за коронавирусных ограничений и начала военной операции не смогли вернуться в Россию, где их ждала мама.
«Мы взяли ситуацию в работу, чтобы помочь в воссоединении семьи. Спасибо Государству Катар — за участие в переговорах с украинской стороной, транспортные и другие расходы, сопровождение детей и их близких. Помогал Международный комитет Красного Креста, представители профильных ведомств», — отметила она.
На сегодняшний день с учетом вернувшихся девочек с родственниками в России воссоединились 24 ребенка из 16 семей, с родственниками на Украине и в третьих странах — 101 ребенок из 81 семьи.
Во время второго раунда переговоров в Стамбуле, который прошел 2 июня, украинская делегация передала российской стороне список детей, которых хочет вернуть. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, что в нем было указано 339 имен. Он подчеркнул, что это «никем не похищенные» дети, а «с риском вытащенные из зоны боевых действий».
В Кремле также отмечали, что речь идет об «эвакуации» и случаев разделения семей не было. Уполномоченная украинского президента по правам ребенка Дарья Герасимчук после начала боевых действий заявила, что Россия «депортировала» 11 тыс. детей.
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