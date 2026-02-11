Львова-Белова заявила о жалобах матерей на перевозку детей на Украине

Белова: родители не могут найти детей после их эвакуации на Украину

Мария Львова-Белова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Некоторые родители не могут найти и вернуть своих детей после того, как их эвакуировали на Украину. Об этом сообщила ТАСС детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Таким образом она прокомментировала украинский закон о принудительной эвакуации детей с территории боев без согласия родителей.

«Есть свидетельства родителей о деятельности организаций, вывозящих детей с линии фронта, а также фондов, которые эвакуировали детей из учреждений. Зачастую дальнейшая судьба ребят неизвестна, а родители продолжают их поиски. Бывает, что они попадают в приемные семьи или учреждения, а те уезжают в другие страны, например, в Западную Европу, и вернуть детей становится практически невозможно», — сказала Львова-Белова.

10 февраля Верховная рада приняла проект закона № 12353, согласно которому Украина может эвакуировать население, включая детей, из поселений, расположенных в районах активных и возможных боевых действий в безопасные районы. При этом принудительная эвакуация детей должна осуществляться либо в сопровождении одного из родителей, либо в сопровождении другого члена семьи или законных представителей ребенка, пишет УНН.

При этом с разной периодичностью появляются новости о том, что России удалось вернуть детей из Украины в Россию. Так, в мае 2025 года Россия смогла вернуть еще одного ребенка при помощи Катара. По словам Львовой-Беловой, тогда на родину вернулась 17-летняя девушка. Она увиделась со своей матерью.

Девушка с родителями и старшей сестрой жила на Украине. В определенный момент их мама уехала в Россию по личным делам, а отец с девочками переехал в Одессу. После смерти отца в 2024 году девушка захотела вернуться к матери.

С начала военной операции на Украине 22 ребенка воссоединились с родственниками в России и 101 ребенок — с родственниками на Украине и в третьих странах.