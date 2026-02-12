 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд арестовал студента, устроившего стрельбу в техникуме Анапы

В Анапе суд арестовал студента, стрелявшего в техникуме

Суд арестовал студента, устроившего стрельбу в техникуме Анапы
Video

Суд в Анапе удовлетворил ходатайство следователей управления СК РФ по Краснодарскому краю и взял под стражу на срок до 11 апреля студента, обвиняемого в подстрекательстве по делу о стрельбе в техникуме в Анапе. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры — 1 месяц 29 суток — до 11.04.2026 включительно», — говорится в сообщении.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку обвиняемый несовершеннолетний.

При стрельбе в техникуме в Анапе погиб человек
Политика

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в учебном учреждении Анапы. Учащийся одного из техникумов края открыл стрельбу днем 11 февраля, его задержали. В результате стрельбы погиб охранник. Еще два человека пострадали.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Авторы
Теги
Елена Наумова
Анапа нападение суд арест
Материалы по теме
Следователи нашли соучастника стрелявшего в техникуме в Анапе
Общество
Что происходит на месте стрельбы у техникума в Анапе. Эфир телеканала РБК
Общество
Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 17:13
США покинули военную базу Эт-Танф на стыке границ Сирии, Иордании и Ирака Политика, 19:51
Нетрезвый швед угнал автомобиль и попытался уехать в Россию через границу Общество, 19:47
Начальник штаба главы Нигера объявил о подготовке к войне с Францией Политика, 19:46
ЦСКА объявил о переходе рекордсмена «Спортинга» Спорт, 19:34
Более 220 тыс. жителей Белгородской области остались без света Политика, 19:29
«Финам» до конца февраля запустит фонд на майнинг
РАДИО
 Инвестиции, 19:27
Эксперты оценили, можно ли считать прогноз Минэкономики сигналом ЦБ
РАДИО
 Экономика, 19:24
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Минфин оценил оборот криптовалют в России в 50 млрд руб. в день Крипто, 19:22
Bloomberg написал об «ошеломляющей идее» России для США по доллару Политика, 19:18
Хуснуллин заявил о беспрецедентной атаке на белгородскую инфраструктуру Политика, 19:17
Стали известны пары 1/4 финала женского хоккейного турнира Олимпиады Спорт, 19:14
Китай предрек рекордные 9,5 млрд поездок за рубеж на Лунный Новый год Общество, 19:12
Плющенко заявил, что дочь Тутберидзе вошла в элиту танцевальных пар на ОИ Спорт, 19:02
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00