Суд арестовал студента, устроившего стрельбу в техникуме Анапы
Суд в Анапе удовлетворил ходатайство следователей управления СК РФ по Краснодарскому краю и взял под стражу на срок до 11 апреля студента, обвиняемого в подстрекательстве по делу о стрельбе в техникуме в Анапе. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры — 1 месяц 29 суток — до 11.04.2026 включительно», — говорится в сообщении.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку обвиняемый несовершеннолетний.
Ранее было возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в учебном учреждении Анапы. Учащийся одного из техникумов края открыл стрельбу днем 11 февраля, его задержали. В результате стрельбы погиб охранник. Еще два человека пострадали.
