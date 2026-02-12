МИД Белоруссии подтвердил визит в Минск дипломата из Франции

Дипломат из Франции побывал в Белоруссии с рабочим визитом

Руслан Варанков (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что в Минске побывал с визитом директор департамента континентальной Европы МИД Франции Брис Рокфёй, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря белорусского дипломатического ведомства Руслана Варанкова.

О прошедшем визите ранее сообщило издание Le Monde.

«Белорусская сторона поддерживает регулярные рабочие контакты как с Францией, так и с другими западными государствами», — сказал Варанков.

По его словам, такие контакты носят рабочий и регулярный характер, а диалог с Францией и другими западными странами часто проходит конфиденциально.

Во время визита французский дипломат встретился с замминистра иностранных дел Белоруссии Игорем Секретой и представителями экспертного сообщества. В МИДе подчеркнули готовность к равноправному диалогу.

Ранее Reuters и Bloomberg сообщили, что дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн 3 февраля посетил Москву и провел переговоры с российскими официальными лицами, в том числе с помощником президента Юрием Ушаковым. По данным источников, цель визита заключалась в том, чтобы обсудить ключевые вопросы, прежде всего ситуацию вокруг Украины, и донести позицию Парижа о необходимости участия Европы в решениях, касающихся европейской безопасности.

Собеседники агентств отмечают, что союзники были уведомлены о поездке, а обсуждения могут продолжиться.