Минздрав разрешил закрывать больничный через Max

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Министерство здравоохранения России разрешило лечащим врачам использовать мессенджер Max для дистанционной оценки состояния пациента и закрытия больничного листа. Это следует из документа ведомства, сообщила директор Центрального института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ольга Кобякова в телеграм-канале.

«Лечащий врач имеет право применять телемедицинские технологии с использованием национального мессенджера в целях оценки состояния здоровья, в том числе при проведении экспертизы временной нетрудоспособности, и в случае подтверждения восстановления трудовой функции пациента закрыть лист нетрудоспособности», — говорится в документе.

При продлении больничного врач решает, нужен ли очный осмотр.

Телемедицинские технологии также применимы при уходе за больным членом семьи, карантине и угрозе распространения опасных заболеваний.

В январе пресс-служба Мах сообщила, что мессенджер теперь позволяет оформить онлайн-запись к врачу во многих регионах России через чат-бот или мини-приложение. Для первой записи нужны данные СНИЛС, дата рождения и авторизация через «Госуслуги». На январь 2026 года у сервиса 85 млн пользователей, ежедневно активны 55 млн, число публичных каналов — 140 тыс.