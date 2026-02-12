Минздрав Карелии назвал плюсы сна с кошками

В Минздраве Карелии рассказали, стоит ли брать кошек в кровать

Фото: Jorn Out / Fotodom / Shutterstock

Министерство здравоохранения Карелии сообщило, что сон с кошками может укреплять иммунитет, но есть и риски, говорится в телеграм-канале ведомства.

Среди минусов сна с кошками минздрав назвал возможную аллергию, кожные заболевания, риск паразитов и инфекций, а также ухудшение качества сна из-за поведения питомца ночью.

Плюсами в министерстве считают снижение стресса, поддержку при депрессии, положительное влияние на нервную и сердечно-сосудистую системы и потенциальное укрепление иммунитета, особенно у детей.

В октябре 2024 года «Известия» сообщили, что более 20% владельцев животных спят вместе с питомцами. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева утверждает, что у такого сна есть плюсы. Примерами положительного воздействия медик назвала снижение стресса и тревоги за счет гормональных изменений, укрепление иммунитета, снижение давления и нормализацию сердечного ритма. У детей ранний контакт с животными может снизить риск аллергии в будущем.

Но, по мнению врача, у тех, кто спит в одной кровати с животными, может случиться приступ астмы или обостриться аллергия. Кроме того, есть вероятность получить инфекцию или паразитов, особенно если животное гуляет на улице. Людям с ослабленным иммунитетом лучше не брать питомцев в постель.

Чтобы снизить риски, врач советует чаще стирать постельное белье, мыть питомцу лапы, не разрешать ему облизывать лицо, регулярно выгуливать животное или играть с ним перед сном, а также соблюдать график прививок и обработок у ветеринара.