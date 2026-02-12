 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
0

Следствие будет ходатайствовать об аресте экс-главы FESCO Северилова

Андрей Северилов
Андрей Северилов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Следствие намерено ходатайствовать об аресте на два месяца экс-председателя совета директоров транспортной группы FESCO Андрея Северилова, сообщили РБК два источника в правоохранительных органах.

Ранее источники РБК сообщили, что Северилова задержали 11 февраля в Москве по обвинению в растрате в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК; наказание — до десяти лет лишения свободы). По тем же обвинениям был задержан вице-президента компании по производственному развитию Борис Иванов.

В группе FESCO сообщили РБК, что «руководство проинформировано о сложившейся ситуации».

Экс-главу FESCO задержали в Москве
Бизнес
Андрей Северилов

Северилов ранее входил в число руководителей группы, однако в 2024-м покинул совет директоров и заявлял, что больше не связан с компанией. В том же году он зарегистрировал в Москве новую компанию — АО «А7 Холдинг» с уставным капиталом 100 млн руб., и возглавил ее.

В конце 2022 года столичный суд принял решение изъять акции FESCO, ранее находившиеся в собственности Зиявудина Магомедова, основателя группы «Сумма». Уже спустя месяц государство получило право распоряжаться 92,4% акций Дальневосточного морского пароходства (головной компании группы Fesco).

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Fesco задержания инвестор растраты
