 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Полянский заявил, что ЕС ведет с Россией «диалог и военные приготовления»

Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что разговоры в ЕС о необходимости диалога с нашей страной сопровождаются военными приготовлениями, Россия это видит, сообщает ТАСС.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве

Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии

Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке

«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»

Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram

Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России
Теги
ОБСЕ Дмитрий Полянский
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
В топе: названы лидеры по уровню научно-технического развития в бизнесе Тренды, 16:46
Таиланд пока не уменьшил срок пребывания в стране иностранцев без виз Общество, 16:44
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 16:43
Прокуратура передала в суд дело экс-министра образования Подмосковья Политика, 16:40
Кто из хоккеистов КХЛ примет участие в Олимпийских играх в Италии Спорт, 16:39
Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал крупного турнира в Роттердаме Спорт, 16:37
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Горелкин мемом прокомментировал перспективы блокировки Google в России Политика, 16:26
Президент Кипра призвал Европу возобновить прямые контакты с Путиным Политика, 16:25
Минобороны Британии анонсировало поставку Украине тысячи легких ракет Политика, 16:24
Coinbase разработала криптовалютные кошельки ИИ-агентам. Как это работает Крипто, 16:24
Глава МОК в слезах, Непряева вне топ-20 в гонке. Что происходит на Играх Спорт, 16:18
Минфин хочет увеличить срок снятия средств софинансирования ПДС до 5 лет Инвестиции, 16:17
Как подать документы на визу в новом визовом центре Японии: личный опыт Стиль, 16:13