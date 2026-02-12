Политика,
Полянский заявил, что ЕС ведет с Россией «диалог и военные приготовления»
Дмитрий Полянский
Представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что разговоры в ЕС о необходимости диалога с нашей страной сопровождаются военными приготовлениями, Россия это видит, сообщает ТАСС.
Материал дополняется
