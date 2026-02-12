 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

В Европе предложили назначить спецпосланника для переговоров по Украине

В ЕС обсуждают идею назначить специального представителя по Украине. Канцлер Австрии подчеркнул, что, если Путин захочет переговоров, он будет говорить с тем, кто имеет мандат от ЕС
Кристиан Штокер
Кристиан Штокер (Фото: Christian Bruna / Getty Images)

Канцлер Австрии Кристиан Штокер допустил, что тема о назначении представителя Евросоюза по Украине «может всплыть», и заверил в готовности к диалогу.

«Если [президент России Владимир] Путин заинтересован в переговорах, он будет вести переговоры с человеком, обладающим мандатом», — приводит его слова Politico.

В прошлом месяце издание сообщило, что правительства стран Европы призывают руководство Евросоюза назначить собственного представителя для контактов с Россией, который бы представлял их интересы в переговорах по российско-украинскому конфликту. Эту идею поддержали премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис.

Будущий переговорщик должен в том числе не допустить, что «США заключат сделку с Россией за их спиной».

Каллас оценила идею назначить спецпосланника ЕС на переговоры по Украине
Политика
Кая Каллас

Глава евродипломатии Кая Каллас обращала внимание на то, что Россия и США достигли взаимопонимания на переговорах в Анкоридже в августе 2025 года.

По ее словам, сегодня, чтобы сесть за стол переговоров, ЕС должен предложить российской стороне «что-то сверх этого», но это невозможно, так как «Украина уже пошла на большие уступки».

В последние недели президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони призвали открыть дипломатические каналы связи с российским президентом, несмотря на то что инициированные США переговоры «зашли в тупик», отмечало Politico. В ЕС это объясняли в том числе тем, что блоку нужно «хотя бы частично участвовать» в переговорном процессе между американцами и россиянами.

Сам Путин ранее заявил, что Евросоюз сам прекратил контакты с Россией и мешает инициативам Белого дома. Европа может вернуться к переговорам по урегулированию конфликта с Украиной, если учтет «реалии на земле», считает российский лидер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил скептически инициативу европейских лидеров, он усомнился, что они могли внести позитивный вклад в американский проект мирного плана, «учитывая их настрой».

4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров. Украинская и американская стороны оценили вторые переговоры как конструктивные и продуктивные. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев отмечал, что «безусловно, прогресс есть».

