В Европе предложили назначить спецпосланника для переговоров по Украине
Канцлер Австрии Кристиан Штокер допустил, что тема о назначении представителя Евросоюза по Украине «может всплыть», и заверил в готовности к диалогу.
«Если [президент России Владимир] Путин заинтересован в переговорах, он будет вести переговоры с человеком, обладающим мандатом», — приводит его слова Politico.
В прошлом месяце издание сообщило, что правительства стран Европы призывают руководство Евросоюза назначить собственного представителя для контактов с Россией, который бы представлял их интересы в переговорах по российско-украинскому конфликту. Эту идею поддержали премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис.
Будущий переговорщик должен в том числе не допустить, что «США заключат сделку с Россией за их спиной».
Глава евродипломатии Кая Каллас обращала внимание на то, что Россия и США достигли взаимопонимания на переговорах в Анкоридже в августе 2025 года.
По ее словам, сегодня, чтобы сесть за стол переговоров, ЕС должен предложить российской стороне «что-то сверх этого», но это невозможно, так как «Украина уже пошла на большие уступки».
В последние недели президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони призвали открыть дипломатические каналы связи с российским президентом, несмотря на то что инициированные США переговоры «зашли в тупик», отмечало Politico. В ЕС это объясняли в том числе тем, что блоку нужно «хотя бы частично участвовать» в переговорном процессе между американцами и россиянами.
Сам Путин ранее заявил, что Евросоюз сам прекратил контакты с Россией и мешает инициативам Белого дома. Европа может вернуться к переговорам по урегулированию конфликта с Украиной, если учтет «реалии на земле», считает российский лидер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил скептически инициативу европейских лидеров, он усомнился, что они могли внести позитивный вклад в американский проект мирного плана, «учитывая их настрой».
4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров. Украинская и американская стороны оценили вторые переговоры как конструктивные и продуктивные. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев отмечал, что «безусловно, прогресс есть».
