Новые законы в России⁠,
0

В России с 1 марта изменятся правила бронирования гостиниц

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock
Фото: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые правила бронирования и проживания в гостиницах. Теперь туристы могут получить полную сумму предоплаты при отмене бронирования до дня заезда.

В случае неявки или отмены брони номера в день заезда отель имеет право удержать сумму, не превышающую стоимость одних суток проживания в гостинице. При этом гарантированная бронь должна сохраняться за клиентом не менее 24 часов.

В 2026 году в России изменятся правила бронирования отелей
Общество
Фото:Комсомольская правда / Global Look Press

В договоре бронирования отели обязаны указывать точную площадь номера, полный перечень услуг и их стоимость, а также подробные условия отмены. Эти требования распространяются на все виды размещения, включая гостиницы, кемпинги и базы отдыха.

Важным нововведением станет запрет для онлайн-агрегаторов на размещение предложений от неклассифицированных средств размещения (объекты, предоставляющие услуги временного проживания, которые не прошли обязательную процедуру оценки. — РБК). Эта мера позволит исключить практику работы в «серой зоне», свести к минимуму спорные ситуации и упростить контроль за качеством предоставляемых услуг.

В июне 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о проведении до конца 2027 года эксперимента по легализации гостевых домов. Эксперимент пройдет в нескольких регионах России. Гостевые дома в них должны будут войти в специальный реестр — единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей — и получить уникальный номер.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
бронирование гостиницы отели правила туризм
