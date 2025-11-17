Глава союза промышленников Запорожья задержан за посредничество во взятке

ФСБ задержала главу Союза содействия развитию промышленности и торговли Новороссии (Запорожской и Херсонской областей) за участие, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Имя задержанного в ведомстве не уточнили.

По данным следствия, подозреваемый выступил посредником при передаче взятки в сумме 5 млн руб. представителю госпредприятия «Управление автомобильными дорогами Запорожской области». Деньги предназначались за заключение договора аренды спецтехники в рамках капремонта дорог в регионе.

Задержанному вменяют ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Максимальное наказание — лишение свободы на 12 лет.

«Обвиняемый <...> содержится под стражей, на его имущество наложен арест на сумму свыше 5 млн рублей», — уточнили в СК.

Союз содействия развитию промышленности и торговли регионов Новороссии был создан в августе прошлого года. Его президентом стал Александр Фалько.