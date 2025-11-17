 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Глава союза промышленников Запорожья задержан за посредничество во взятке

ФСБ задержала главу Союза содействия развитию промышленности и торговли Новороссии (Запорожской и Херсонской областей) за участие, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Имя задержанного в ведомстве не уточнили.

По данным следствия, подозреваемый выступил посредником при передаче взятки в сумме 5 млн руб. представителю госпредприятия «Управление автомобильными дорогами Запорожской области». Деньги предназначались за заключение договора аренды спецтехники в рамках капремонта дорог в регионе.

Задержанному вменяют ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Максимальное наказание — лишение свободы на 12 лет.

«Обвиняемый <...> содержится под стражей, на его имущество наложен арест на сумму свыше 5 млн рублей», — уточнили в СК.

Союз содействия развитию промышленности и торговли регионов Новороссии был создан в августе прошлого года. Его президентом стал Александр Фалько.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине

Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ

Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине

В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией

В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Запорожская область Херсонская область взятка задержания ФСБ
Материалы по теме
Экс-главврач рязанского Центра гигиены получила 14 лет по делу о взятках
Общество
Мэр Владимира предстанет перед судом по обвинению во взятке на ₽1,1 млн
Политика
ФСБ провела задержания в челябинском управлении ФСИН по делу о взятках
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Премьер Ирака обсудил с Алекперовым санкции США против ЛУКОЙЛа Бизнес, 18:25
Politico узнало, что фон дер Ляйен допустила экономический тупик Украины Экономика, 18:22
Какой ресторан выбрать: сет в честь Костромы, велнес-меню и гастротеатр Стиль, 18:18
Бастрыкин запросил разрешения на дела о взятках против еще двух судей Общество, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Флагман британского флота впервые перейдет под прямое командование НАТО Политика, 18:05
Пол Маккартни записал немой трек в знак протеста против ИИ в музыке Технологии и медиа, 18:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Блогер Джейк Пол проведет бой с экс-чемпионом мира Энтони Джошуа Спорт, 18:01
Tank 400 получит в России голосовой помощник и сервисы «Яндекса» Авто, 17:59
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Глава союза промышленников Запорожья задержан за посредничество во взятке Политика, 17:54
ЦБ сохранил курс доллара на 18 ноября выше ₽81 Инвестиции, 17:53
Гид по Ташкенту: где жить, где есть, что посмотреть Стиль, 17:48
Медведев назвал условие завершения военной операции Политика, 17:48