Суд запретил Дудю администрировать сайты

Юрий Дудь (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Журналисту и блогеру Юрию Дудю (признан иноагентом в России) назначено дополнительное наказание, связанное с деятельностью в интернете, сообщила прокуратура Москвы.

«Апелляционным определением суда Дудю назначено дополнительное наказание. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на три года», — говорится в сообщении.

В ноябре 2025 года Дудя заочно приговорили к одному году и десяти месяцам колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Уголовное дело было возбуждено после того, как журналиста дважды за год привлекли к административной ответственности за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях.

Дудь объявлен в международный розыск. Он был признан иностранным агентом в апреле 2022 года. Журналист пытался оспорить это решение и требовал «признать незаконным бездействие Минюста, выраженное в ненаправлении ему уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента». Верховный суд ему отказал. Дудь уехал из России весной 2022 года.

YouTube-канал журналиста насчитывает более 10 млн подписчиков.