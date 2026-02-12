 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Суд запретил Дудю администрировать сайты

Юрий Дудь
Юрий Дудь (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Журналисту и блогеру Юрию Дудю (признан иноагентом в России) назначено дополнительное наказание, связанное с деятельностью в интернете, сообщила прокуратура Москвы.

«Апелляционным определением суда Дудю назначено дополнительное наказание. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на три года», — говорится в сообщении.

В ноябре 2025 года Дудя заочно приговорили к одному году и десяти месяцам колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Юрия Дудя заочно приговорили за нарушение обязанностей иноагента
Политика
Юрий Дудь

Уголовное дело было возбуждено после того, как журналиста дважды за год привлекли к административной ответственности за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях.

Дудь объявлен в международный розыск. Он был признан иностранным агентом в апреле 2022 года. Журналист пытался оспорить это решение и требовал «признать незаконным бездействие Минюста, выраженное в ненаправлении ему уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента». Верховный суд ему отказал. Дудь уехал из России весной 2022 года.

YouTube-канал журналиста насчитывает более 10 млн подписчиков.

