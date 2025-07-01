Против Юрия Дудя возбудили уголовное дело
Против журналиста и блогера Юрия Дудя (Минюст признал его иноагентом) возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах).
Уголовное дело инициировала прокуратура, указавшая, что Дудь в течение года был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжал публикацию материалов без соответствующей маркировки.
YouTube-канал Дудя насчитывает свыше 10 млн подписчиков.
После присвоения статуса иноагента Дудь неоднократно привлекался к административной ответственности за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях. В августе 2024 года Таганский суд Москвы назначил журналисту штраф в размере 40 тысяч руб. В феврале 2025 года Кузьминский районный суд Москвы оштрафовал его на 40 тыс. руб.по аналогичной статье. В апреле того же года Таганский суд вновь назначил штраф в размере 45 тыс. руб. Сам Дудь пытался оспорить внесение его в список иноагентов, но безрезультатно.
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