Студент в Анапе стрелял из оружия, похищенного у родственника
Оружие, из которого 11 февраля стрелял студент в техникуме Анапы, было похищено у родственника, сообщила пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.
«11 февраля 2026 года вооруженный похищенным у родственника ружьем фигурант прибыл к Анапскому индустриальному техникуму, где открыл стрельбу», — говорится в сообщении СК.
В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 224 УК (небрежное хранение огнестрельного оружия) в отношении 64-летнего мужчины, который не обеспечил надлежащее хранение оружия.
В ходе разбирательств также был установлен соучастник преступления — он подозревается в подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство.
По версии следствия, в ноябре 2025 года 17-летний подросток сообщил одногруппнику о намерении совершить нападение на учебное учреждение с целью убийства работников и учащихся техникума. Зная об этом, одногруппник различными способами, в том числе путем провокации, стал склонять его к совершению особо тяжких преступлений.
При стрельбе погиб охранник техникума, еще два человека пострадали. Было возбуждено уголовное дело.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии
Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке
«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»
Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram
Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России