СК: студент в Анапе стрелял из оружия, похищенного у родственника

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Оружие, из которого 11 февраля стрелял студент в техникуме Анапы, было похищено у родственника, сообщила пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

«11 февраля 2026 года вооруженный похищенным у родственника ружьем фигурант прибыл к Анапскому индустриальному техникуму, где открыл стрельбу», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 224 УК (небрежное хранение огнестрельного оружия) в отношении 64-летнего мужчины, который не обеспечил надлежащее хранение оружия.

В ходе разбирательств также был установлен соучастник преступления — он подозревается в подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство.

По версии следствия, в ноябре 2025 года 17-летний подросток сообщил одногруппнику о намерении совершить нападение на учебное учреждение с целью убийства работников и учащихся техникума. Зная об этом, одногруппник различными способами, в том числе путем провокации, стал склонять его к совершению особо тяжких преступлений.

При стрельбе погиб охранник техникума, еще два человека пострадали. Было возбуждено уголовное дело.