Глава Нижегородской области сообщил о повреждениях после атаки БПЛА
Минувшей ночью над территорией Дзержинска сбили девять дронов, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, повреждено оконное остекление в одном из домов города.
«Информация о других повреждениях уточняется. В местах падения обломков работают специалисты, координацию осуществляет глава Дзержинска Михаил Клинков», — написал Никитин в телеграм-канале.
В прошлый раз беспилотники атаковали Нижегородскую область в начале года — 2 января.
По данным Минобороны, силы ПВО за ночь уничтожили над Россией 106 беспилотников, девять из них — над Нижегородской областью. Большинство дронов — 24 — уничтожили над Белгородской областью.
