Военная операция на Украине
Глава Нижегородской области сообщил о повреждениях после атаки БПЛА

Никитин: оконное остекление повреждено в многоквартирном доме в Дзержинске
Военная операция на Украине
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Минувшей ночью над территорией Дзержинска сбили девять дронов, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, повреждено оконное остекление в одном из домов города.

«Информация о других повреждениях уточняется. В местах падения обломков работают специалисты, координацию осуществляет глава Дзержинска Михаил Клинков», — написал Никитин в телеграм-канале.

В Коми объявили беспилотную опасность
Фото:Александр Река / ТАСС

В прошлый раз беспилотники атаковали Нижегородскую область в начале года — 2 января.

По данным Минобороны, силы ПВО за ночь уничтожили над Россией 106 беспилотников, девять из них — над Нижегородской областью. Большинство дронов — 24 — уничтожили над Белгородской областью.

Анастасия Лежепекова
Нижегородская область Военная операция на Украине Глеб Никитин беспилотники
Глеб Никитин фото
Глеб Никитин
политик, губернатор Нижегородской области
24 августа 1977 года
