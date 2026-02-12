Никитин: оконное остекление повреждено в многоквартирном доме в Дзержинске

Глава Нижегородской области сообщил о повреждениях после атаки БПЛА

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Минувшей ночью над территорией Дзержинска сбили девять дронов, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, повреждено оконное остекление в одном из домов города.

«Информация о других повреждениях уточняется. В местах падения обломков работают специалисты, координацию осуществляет глава Дзержинска Михаил Клинков», — написал Никитин в телеграм-канале.

В прошлый раз беспилотники атаковали Нижегородскую область в начале года — 2 января.

По данным Минобороны, силы ПВО за ночь уничтожили над Россией 106 беспилотников, девять из них — над Нижегородской областью. Большинство дронов — 24 — уничтожили над Белгородской областью.