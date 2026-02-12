 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Бирюков показал, как городские службы Москвы борются со снегом. Видео

Бирюков: городские службы Москвы перевели в усиленный режим из-за снега

Бирюков показал, как городские службы Москвы борются со снегом. Видео
Video

Все городские службы столицы переведены на усиленный режим работы из-за снегопадов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Согласно данным синоптиков, до 20 февраля включительно в столичном регионе будут сохраняться очень сложные погодные условия. В связи с этим все городские службы переведены на усиленный режим работы», — рассказал он.

Вечная мерзлота или глобальное потепление: что в итоге с климатом России
Радио
Исследование вечной мерзлоты в Якутии

Аварийные бригады инженерных компаний находятся на круглосуточном дежурстве, коммунальные службы непрерывно наблюдают за состоянием улично-дорожной сети. В местах возможного скопления воды размещены бригады и техника дорожных служб.

По мере выпадения осадков проведут уборку снега с проезжей части, особое внимание уделят очистке ключевых магистралей.

10 февраля синоптики сообщили о росте уровня сугробов в Москве: высота снежного покрова может вырасти, по разным оценкам, до 1–6 см. До конца недели погода сохранит зимний характер. В начале следующей прогнозируют кратковременные снегопады и метели.

