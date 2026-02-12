Ухта подверглась атаке дронов

Ухта (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Город Ухта в Коми подвергся атаке беспилотников, сообщила Служба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций республики.

В сообщении нет подробностей и сведений об ущербе. «К месту происшествия направлены оперативные службы», — отметили в ведомстве.

Глава муниципального округа Ухта Марина Метелева попросила местных жителей сохранять спокойствие. «Призываю не поддаваться панике. Ситуация контролируется. Штаб работает», — написала она в телеграм-канале.

Утром в Республике Коми объявили беспилотную опасность, жителей попросили при обнаружении беспилотника сообщать об этом по телефонам 112 и 102, указывая время, место и направление полета БПЛА. Кроме этого, аэропорт Ухты закрыли для полетов.