Военная операция на Украине⁠,
Ухта подверглась атаке дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Ухта
Ухта (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Город Ухта в Коми подвергся атаке беспилотников, сообщила Служба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций республики.

В сообщении нет подробностей и сведений об ущербе. «К месту происшествия направлены оперативные службы», — отметили в ведомстве.

Глава муниципального округа Ухта Марина Метелева попросила местных жителей сохранять спокойствие. «Призываю не поддаваться панике. Ситуация контролируется. Штаб работает», — написала она в телеграм-канале.

Аэропорт Ухты закрыли для полетов
Политика
Фото:Елена Никитченко / ТАСС

Утром в Республике Коми объявили беспилотную опасность, жителей попросили при обнаружении беспилотника сообщать об этом по телефонам 112 и 102, указывая время, место и направление полета БПЛА. Кроме этого, аэропорт Ухты закрыли для полетов.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
БПЛА атака Коми Республика Коми Ухта дроны
