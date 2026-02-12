Артура Смольянинова объявили в международный розыск
Актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом) объявили в международный розыск по делу о фейках об армии, сообщили в Следственном комитете (СК) России, передает «РИА Новости».
СК завершил расследование упомянутого дела, возбужденного после того, как актер в интервью онлайн-изданию сообщил ложную информацию о действиях российских военнослужащих, подчеркнули в ведомстве. «В частности, дана уголовно-правовая оценка высказываниям актера Артура Смольянинова. <...> Смольянинову заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.
На имущество актера наложен арест.
В апреле 2022 года Смольянинов дал интервью журналистке Катерине Гордеевой (Минюст внес ее в реестр физлиц-иноагентов), в котором заявил об антивоенной позиции. Позже он сообщил, что уехал из России.
В конце октября того же года суд оштрафовал Смольянинова на 30 тыс. руб. за дискредитацию армии, а в октябре 2024 года актера заочно арестовали на два месяца по делу о распространении фейков про российскую армию и возбуждении ненависти.
