Суд назначил Смольянинову новый штраф за неуплату в срок предыдущего
Московский суд повторно оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан Минюстом иноагентом) за несвоевременную оплату ранее назначенного штрафа, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные суда.
Постановление о назначении административного наказания вынесено 5 ноября. Сумма нового штрафа и характер нарушения не уточняются. По информации агентства, суд также рассмотрит два аналогичных административных дела в отношении Смольянинова 10 и 21 ноября. Речь идет об обвинениях по ч. 1 ст. 20.25 КоАП (неуплата административного штрафа в срок).
В 2025 году актера дважды штрафовали в России по той же статье — за неуплату автомобильных штрафов. В феврале 2025 года ему назначили штраф в 3 тыс. руб. за неоплату парковки и проезда по платной дороге, а также еще один — в 5 тыс. руб. за неуплату размещения авто на платной парковке в Москве.
Ранее, в октябре, суд оштрафовал Смольянинова за нарушение законодательства об иностранных агентах.
В 2024 году актера заочно арестовали по уголовным статьям о возбуждении ненависти (по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК) и распространении ложной информации о Вооруженных силах России (пп. «б» и «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). По первой статье актеру грозит до шести лет лишения свободы, по второй — до десяти лет.
