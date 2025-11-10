 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Суд назначил Смольянинову новый штраф за неуплату в срок предыдущего

Суд назначил актеру Смольянинову новый штраф за неуплату в срок предыдущего
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Московский суд повторно оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан Минюстом иноагентом) за несвоевременную оплату ранее назначенного штрафа, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные суда.

Постановление о назначении административного наказания вынесено 5 ноября. Сумма нового штрафа и характер нарушения не уточняются. По информации агентства, суд также рассмотрит два аналогичных административных дела в отношении Смольянинова 10 и 21 ноября. Речь идет об обвинениях по ч. 1 ст. 20.25 КоАП (неуплата административного штрафа в срок).

В 2025 году актера дважды штрафовали в России по той же статье — за неуплату автомобильных штрафов. В феврале 2025 года ему назначили штраф в 3 тыс. руб. за неоплату парковки и проезда по платной дороге, а также еще один — в 5 тыс. руб. за неуплату размещения авто на платной парковке в Москве.

Смольянинов погасил долги в России
Общество
Артур Смольянинов

Ранее, в октябре, суд оштрафовал Смольянинова за нарушение законодательства об иностранных агентах.

В 2024 году актера заочно арестовали по уголовным статьям о возбуждении ненависти (по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК) и распространении ложной информации о Вооруженных силах России (пп. «б» и «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). По первой статье актеру грозит до шести лет лишения свободы, по второй — до десяти лет.

Теги
Персоны
Полина Дуганова
штраф суд Артур Смольянинов административное дело
Артур Смольянинов фото
Артур Смольянинов
актер
27 октября 1983 года

