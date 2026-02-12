В ЦБ рассказали о банках, тайно подключающих платные услуги

Михаил Мамута (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

В прошлом году некоторые банки подключали платные услуги без согласия клиентов, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в интервью «Известиям».

Какие именно банки совершили нарушение, он не уточнил, однако заявил, что среди них были и крупные финансовые учреждения.

«Мы провели адресную работу с нарушителями — они исключили эти практики и вернули клиентам деньги за подключенные услуги», — сказал Мамута.

В декабре Госдума более чем в десять раз увеличила штрафы за навязывание дополнительных услуг и товаров, для юрлиц они выросли до 500 тыс. руб.

По данным ЦБ, за прошлый год на банки было получено более 390 тыс. жалоб. Чаще всего поступали жалобы на отказ в проведении операций и блокировку карт, при этом почти на 30% уменьшилось число жалоб по поводу навязывания дополнительных услуг.