0

В ЦБ рассказали о банках, тайно подключающих платные услуги

Михаил Мамута
Михаил Мамута (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

В прошлом году некоторые банки подключали платные услуги без согласия клиентов, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в интервью «Известиям».

Какие именно банки совершили нарушение, он не уточнил, однако заявил, что среди них были и крупные финансовые учреждения.

«Мы провели адресную работу с нарушителями — они исключили эти практики и вернули клиентам деньги за подключенные услуги», — сказал Мамута.

ЦБ рассказал, из-за чего россияне чаще всего жаловались на банки
Финансы
Фото:Frame Stock Footage / Shutterstock

В декабре Госдума более чем в десять раз увеличила штрафы за навязывание дополнительных услуг и товаров, для юрлиц они выросли до 500 тыс. руб.

По данным ЦБ, за прошлый год на банки было получено более 390 тыс. жалоб. Чаще всего поступали жалобы на отказ в проведении операций и блокировку карт, при этом почти на 30% уменьшилось число жалоб по поводу навязывания дополнительных услуг.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Банк России услуги Центробанк
