В ЦБ рассказали о банках, тайно подключающих платные услуги
В прошлом году некоторые банки подключали платные услуги без согласия клиентов, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в интервью «Известиям».
Какие именно банки совершили нарушение, он не уточнил, однако заявил, что среди них были и крупные финансовые учреждения.
«Мы провели адресную работу с нарушителями — они исключили эти практики и вернули клиентам деньги за подключенные услуги», — сказал Мамута.
В декабре Госдума более чем в десять раз увеличила штрафы за навязывание дополнительных услуг и товаров, для юрлиц они выросли до 500 тыс. руб.
По данным ЦБ, за прошлый год на банки было получено более 390 тыс. жалоб. Чаще всего поступали жалобы на отказ в проведении операций и блокировку карт, при этом почти на 30% уменьшилось число жалоб по поводу навязывания дополнительных услуг.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине
Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине
FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8