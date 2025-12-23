Госдума увеличила штрафы за навязывание допуслуг и товаров
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении штрафов за «навязывание» дополнительных товаров и услуг. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.
Ранее депутаты приняли изменения в федеральный закон «О защите прав потребителей» об установлении запрета на навязывание гражданам дополнительных товаров, работ, услуг.
Принятый 23 декабря проект закона усиливает ответственность. Документ опубликован в базе Госдумы.
Штрафы за навязывание услуг для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составят от 50 тыс. до 150 тыс. (сейчас от 2 тыс. до 4 тыс.) руб., для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. (сейчас от 20 тыс. до 40 тыс.) руб.
«Усиление ответственности за его нарушение повысит защищенность прав потребителей от действий недобросовестных продавцов», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО
Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico
Трамп анонсировал создание «золотого флота» США
Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву
США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа
NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов