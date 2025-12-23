Госдума увеличила штрафы за навязывание допуслуг и товаров

Фото: Андрей Любимов / РБК

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении штрафов за «навязывание» дополнительных товаров и услуг. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.

Ранее депутаты приняли изменения в федеральный закон «О защите прав потребителей» об установлении запрета на навязывание гражданам дополнительных товаров, работ, услуг.

Принятый 23 декабря проект закона усиливает ответственность. Документ опубликован в базе Госдумы.

Штрафы за навязывание услуг для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составят от 50 тыс. до 150 тыс. (сейчас от 2 тыс. до 4 тыс.) руб., для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. (сейчас от 20 тыс. до 40 тыс.) руб.

«Усиление ответственности за его нарушение повысит защищенность прав потребителей от действий недобросовестных продавцов», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.