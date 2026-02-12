Катар назвали крупнейшим зарубежным спонсором американских университетов

Стэнфордский университет (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

В прошлом году высшие учебные заведения США получили более $5,2 млрд «в виде пожертвований и контрактов из-за рубежа», пишет Bloomberg со ссылкой на данные Министерства образования. При этом самым крупным иностранным «донором» стал Катар.

Отмечается, что более половины этой суммы было направлено четырем учебным заведениям: Университету Карнеги-Меллона, Массачусетскому технологическому институту, Стэнфордскому университету и Гарвардскому университету.

Всего, по данным Национального центра статистики образования (NCES) в США более 4 тыс. колледжей и университетов. Университеты, получающие федеральное финансирование, обязаны ежегодно раскрывать информацию о зарубежных инвестициях на сумму от $250 тыс.

При этом Гарвард получил больше всего иностранных средств, чем любое другое учебное заведение в США. В период с 1986 по 2025 год университет привлек в общей сложности около $4,2 млрд.

Bloomberg обратил внимание, что крупнейшим иностранным источником финансирования учебных заведений стали организации в Катаре (в этой стране расположены филиалы шести американских университетов). Объем помощи из Катара превысил $1 млрд. В пятерку главных «инвесторов» также вошли Великобритания, Китай, Швейцария и Япония.