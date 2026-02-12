 Перейти к основному контенту
Политика
0

Gallup отказалась от замеров уровня одобрения деятельности Трампа

Компания Gallup прекращает мониторинг рейтинга одобрения работы президентов США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Американская исследовательская компания Gallup прекращает мониторинг уровня одобрения работы президентов США и других политиков, который она вела на протяжении 88 лет, сообщает The Hill со ссылкой на заявление компании.

В компании отметили, что отказ от рейтингов одобрения отражает изменение стратегического фокуса Gallup: вместо соперничества на перенасыщенном рынке голых цифр одобрения и неодобрения организация намерена сосредоточиться на более комплексных исследованиях условий жизни, общественных настроений и моделей поведения, которые, по ее мнению, лучше соответствуют изначальной миссии бренда.

В последние месяцы рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа, по данным Gallup, снизился. Если в январе 2025 года он достигал пика на уровне 47%, то в декабре, по результатам последнего опроса, составил 36%. По данным агентства, это одни из самых низких показателей, зафиксированных Gallup с момента начала проведения подобных опросов в 1930-х годах.

Американцы сочли первый год Трампа провальным
Политика
Дональд Трамп

Представитель Gallup также подчеркнул, что решение о прекращении измерений является «стратегическим сдвигом, основанным исключительно на исследовательских целях и приоритетах Gallup», и не связано с какими-либо отзывами от Белого дома или администрации президента США.

Gallup — международная исследовательская и консалтинговая компания, созданная американским ученым-социологом Джорджем Гэллапом. В 1935 году он основал Американский институт общественного мнения, который в 1958 году был преобразован в Gallup Organization. Организация занимается проведением опросов общественного мнения.

В январе 2026 года результаты опросов Reuters и Ipsos показали, что общий рейтинг одобрения Трампа снизился до 38%. Снижение связано с недовольством американцев иммиграционной политикой администрации президента.

Анастасия Карева
Gallup США президент рейтинг одобрения исследования
