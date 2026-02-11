 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Казани отменяли занятия в школах из-за угрозы атаки БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Занятия в учебных заведениях Казани возвращаются к обычному расписанию после отмены угрозы атаки БПЛА, сообщила пресс-служба республиканского минобрнауки.

«Режим беспилотной опасности в Казани снят. Занятия в школах и детских садах, а также в колледжах и техникумах возобновляются в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что запланированное итоговое собеседование по русскому языку у учащихся девятых классов пройдет в очном формате.

За ночь над Россией сбили 108 беспилотников
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Утром 11 февраля городское управление образования Казани сообщило, что из-за угрозы атаки БПЛА школы и детсады временно переводятся на удаленку. Уже пришедших школьников и воспитанников детсадов отправили в укрытия. Позднее региональное МЧС отменило угрозу. Кроме того, после уничтожения БПЛА в Казани эвакуировали детский сад и жилые дома

По данным Минобороны, над Татарстаном минувшей ночью и рано утром сбили пять украинских дронов. В аэропортах Казани и Нижнекамска вводились ограничения полетов и были сняты ближе к 10:00 мск.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Казань Татарстан беспилотники Военная операция на Украине отмена занятий
Материалы по теме
В Татарстане за взятку задержали начальника отдела ЖКХ правительства
Общество
За ночь над Россией сбили 108 беспилотников
Политика
Волгоградский губернатор сообщил о повреждении квартиры при атаке дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
В Казахстане конфисковали более $850 тыс. у владельцев казино 1Win Финансы, 13:07
ГАИ Подмосковья приостановила выдачу прав и регистрацию авто из-за сбоя Общество, 12:59
Нет прогресса в английском: что делать с эффектом плато Образование, 12:56
Украинец нарушил запрет МОК. Что происходит на Олимпиаде-2026 Спорт, 12:55
Лавров пригрозил «адекватными контрмерами» из-за милитаризации Гренландии Политика, 12:55
Ректор МФТИ назвал наиболее востребованные специальности в ближайшие годы
РАДИО
 Общество, 12:55
СК сообщил, что генералу Алексееву продолжают оказывать медпомощь Политика, 12:53
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Писарев ответил на сообщения о своей кандидатуре на смену Богомолову Общество, 12:52
Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на Олимпиаде Спорт, 12:51
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:50
Белозеров назвал главную задачу для РЖД на 2026 год Бизнес, 12:50
Дуров объявил о «самом масштабном редизайне» Telegram для Android Технологии и медиа, 12:47
В посольстве Германии ответили на сообщения о назначении нового посла Политика, 12:46
Константин Богомолов решил покинуть Школу-студию МХАТ. Что случилось Life, 12:42