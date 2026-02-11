В Казани отменяли занятия в школах из-за угрозы атаки БПЛА

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Занятия в учебных заведениях Казани возвращаются к обычному расписанию после отмены угрозы атаки БПЛА, сообщила пресс-служба республиканского минобрнауки.

«Режим беспилотной опасности в Казани снят. Занятия в школах и детских садах, а также в колледжах и техникумах возобновляются в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что запланированное итоговое собеседование по русскому языку у учащихся девятых классов пройдет в очном формате.

Утром 11 февраля городское управление образования Казани сообщило, что из-за угрозы атаки БПЛА школы и детсады временно переводятся на удаленку. Уже пришедших школьников и воспитанников детсадов отправили в укрытия. Позднее региональное МЧС отменило угрозу. Кроме того, после уничтожения БПЛА в Казани эвакуировали детский сад и жилые дома

По данным Минобороны, над Татарстаном минувшей ночью и рано утром сбили пять украинских дронов. В аэропортах Казани и Нижнекамска вводились ограничения полетов и были сняты ближе к 10:00 мск.