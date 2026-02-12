Аэропорт Котласа закрыли для полетов

Временные ограничения на прием и вылет воздушных судов введены в аэропорту Котлас в Архангельской области, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

В предыдущий раз временные ограничения в аэропорту накладывали в ноябре 2025 года. Их сняли спустя три часа после объявления о введении.

Котлас находится на юго-востоке Архангельской области, которая, в свою очередь, на западе граничит с Карелией, а на севере — с Мурманской областью (граница проходит через Белое море). Аэропорт Котласа обслуживает только внутренние рейсы, в том числе из Санкт-Петербурга и Архангельска.