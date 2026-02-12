 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Аэропорт Котласа закрыли для полетов

Сюжет
Военная операция на Украине

Временные ограничения на прием и вылет воздушных судов введены в аэропорту Котлас в Архангельской области, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Самолет выкатился за пределы полосы при посадке в Архангельске
Общество
Фото:Архангельск Без Цензуры / Telegram

В предыдущий раз временные ограничения в аэропорту накладывали в ноябре 2025 года. Их сняли спустя три часа после объявления о введении.

Котлас находится на юго-востоке Архангельской области, которая, в свою очередь, на западе граничит с Карелией, а на севере — с Мурманской областью (граница проходит через Белое море). Аэропорт Котласа обслуживает только внутренние рейсы, в том числе из Санкт-Петербурга и Архангельска.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Валерия Антонова
Архангельская область ограничения Самолеты
