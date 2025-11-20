В аэропорту Котласа впервые ввели ограничения на полеты

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В аэропорту Котласа в Архангельской области впервые ввели ограничения на прием и выпуск самолетов «для обеспечения безопасности», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Эти меры действуют с 19:48 мск.

Подобные ограничения на полеты вводят в российских аэропортах на фоне атак украинских беспилотников.

Котлас находится на юго-востоке Архангельской области, которая в свою очередь на западе граничит с Карелией, а на севере — с Мурманской областью (граница проходит через Белое море). Аэропорт Котласа обслуживает только внутренние рейсы, в том числе из Санкт-Петербурга и Архангельска.

Местный портал «29.ru» пишет, что в Архангельске пропал мобильный интернет.

В аэропортах Талаги и Васьково, расположенных неподалеку от Архангельска, в последний раз вводили ограничения 4 мая.

Материал дополняется