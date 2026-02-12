Песков сравнил опасения вокруг ИИ с реакцией на первые ткацкие станки

Искусственный интеллект (ИИ) вызывает у общества настороженность так же, как в XVIII веке вызывали опасения первые ткацкие станки в Англии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «НЬЮМ ТАСС».

По его словам, людям свойственно бояться чего-то нового, «что может очень серьезно поменять уклад производственный, уклад жизненный». Песков отметил, что подобные изменения воспринимаются как угроза, и в настоящее время «весьма аргументированно» высказывается мнение о возможном вреде ИИ.

Пресс-секретарь напомнил, что в период появления первых станков в Англии происходили восстания против их внедрения. При этом сейчас, подчеркнул он, никто не сомневается в пользе такого оборудования, а в России действует государственная программа по увеличению количества роботизированных станков. «И я уверен, что так же и с искусственным интеллектом будет», — сказал Песков.

В июле Песков заявил, что искусственный интеллект в СМИ может как сделать доступ к информации практически безграничным, так и лишить аудиторию способности к анализу.

При этом он подчеркнул, что не стоит оценивать ИИ исключительно в негативном или позитивном ключе. «Я бы не стал окрашивать искусственный интеллект в черный или белый цвет. В СМИ эта технология сделает доступ к информации фактически безграничным и моментальным. В то же время она будет убивать в нас возможность анализировать. Но, может, и раскроет какую-нибудь новую способность», — заявил он.