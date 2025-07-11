Песков призвал не окрашивать ИИ «в черный или белый цвет»

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Искусственный интеллект (ИИ) в СМИ может как сделать доступ к информации безграничным, так и лишить читателей возможности анализировать, не стоит относиться к нему категорично, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналу «Эксперт».

«Я бы не стал окрашивать искусственный интеллект в черный или белый цвет. В СМИ эта технология сделает доступ к информации фактически безграничным и моментальным. В то же время она будет убивать в нас возможность анализировать. Но, может, и раскроет какую-нибудь новую способность», — сказал Песков.

В феврале Мельбурнский королевский технологический институт опубликовал результаты трехлетнего исследования об использовании искусственного интеллекта в журналистике.

Ученые выяснили, что наибольшую озабоченность журналистов вызывает распространение некорректной информации, которая может ввести аудиторию в заблуждение. По словам исследователей, плохо подготовлены к выявлению подобного контента и сами журналисты.

Хотя только четверть опрошенных из аудитории различных СМИ посчитали, что сталкивались с использованием ИИ в журналистских материалах, около половины из них подозревали, что такое могло быть. По мнению исследователей, это указывает либо на недостаточную прозрачность новостных организаций в использовании ИИ, либо на отсутствие доверия между СМИ и аудиторией.

В августе 2024 года репортера газеты из штата Вайоминг в США уволили после того, как выяснилось, что он использовал искусственный интеллект для написания репортажей и цитат. При этом некоторые цитаты в статьях репортера были полностью выдуманы.