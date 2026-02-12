В Белгородской области при атаке дрона на машину погиб мужчина
В селе Волчья Александровка Волоконовского округа Белгородской области в результате атаки FPV-дрона на автомобиль погиб мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
При ударе машина получила повреждения. Находившийся в ней мужчина скончался на месте от полученных ранений. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Незадолго до этого Гладков рассказал о семи пострадавших при атаках со стороны ВСУ на Белгород и Белгородскую область. Среди раненных — четырехлетняя девочка, которая получила слепое осколочное ранение спины.
В течение 11 февраля украинские военные нанесли несколько ракетных ударов по Белгороду и Белгородскому округу. В результате этих атак был поврежден ряд зданий, включая частные дома, а часть жителей региона остались без электроснабжения.
