Военная операция на Украине⁠,
0

В Белгородской области при атаке дрона на машину погиб мужчина

Гладков: в Белгородской области при атаке дрона на машину погиб мужчина
Сюжет
Военная операция на Украине

В селе Волчья Александровка Волоконовского округа Белгородской области в результате атаки FPV-дрона на автомобиль погиб мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

При ударе машина получила повреждения. Находившийся в ней мужчина скончался на месте от полученных ранений. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Гладков сообщил о повреждениях при повторном ударе ВСУ по Белгороду
Политика

Незадолго до этого Гладков рассказал о семи пострадавших при атаках со стороны ВСУ на Белгород и Белгородскую область. Среди раненных — четырехлетняя девочка, которая получила слепое осколочное ранение спины.

В течение 11 февраля украинские военные нанесли несколько ракетных ударов по Белгороду и Белгородскому округу. В результате этих атак был поврежден ряд зданий, включая частные дома, а часть жителей региона остались без электроснабжения.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Белгородская область Вячеслав Гладков атака дронов беспилотники погибший
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
