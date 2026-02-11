Семь мирных жителей пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ
В Белгородской области семь мирных жителей пострадали в результате атак со стороны ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В селе Севрюково Белгородского округа при ракетном обстреле ранена четырехлетняя девочка. У нее слепое осколочное ранение спины. В поселке Дубовое Белгородского округа женщина обратилась за медицинской помощью после детонации беспилотника. У нее диагностирована баротравма.
В селе Головино Белгородского округа мужчина пострадал при ударе беспилотника. Он самостоятельно обратился в больницу, где у него выявили баротравму. От госпитализации раненный отказался. В городскую больницу № 2 Белгорода госпитализирован мужчина с минно-взрывной травмой после детонации дрона рядом с многоквартирным домом.
В селе Волчья Александровка Волоконовского округа трое мужчин получили баротравмы в результате атаки беспилотника на автомобиль. Пострадавшие обратились в Волоконовскую ЦРБ, где им оказали помощь. Лечение они продолжат амбулаторно.
Ранее Гладков сообщил о повторных ракетных ударах по Белгороду и Белгородскому округу. В результате этих атак на территории предприятия в поселке Северный были выбиты окна, повреждены фасад и припаркованные автомобили. В селе Севрюково повреждены два частных дома, на одном из участков перебита газовая труба. Кроме того в Белгороде загорелось складское помещение, его тушат спасатели МЧС.
До этого губернатор сообщал, что после ракетных ударов часть жителей Белгорода и Белгородского округа остались без электроснабжения.
