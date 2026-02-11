 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Семь мирных жителей пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородской области семь мирных жителей пострадали в результате атак со стороны ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В селе Севрюково Белгородского округа при ракетном обстреле ранена четырехлетняя девочка. У нее слепое осколочное ранение спины. В поселке Дубовое Белгородского округа женщина обратилась за медицинской помощью после детонации беспилотника. У нее диагностирована баротравма.

В селе Головино Белгородского округа мужчина пострадал при ударе беспилотника. Он самостоятельно обратился в больницу, где у него выявили баротравму. От госпитализации раненный отказался. В городскую больницу № 2 Белгорода госпитализирован мужчина с минно-взрывной травмой после детонации дрона рядом с многоквартирным домом.

В селе Волчья Александровка Волоконовского округа трое мужчин получили баротравмы в результате атаки беспилотника на автомобиль. Пострадавшие обратились в Волоконовскую ЦРБ, где им оказали помощь. Лечение они продолжат амбулаторно.

Гладков сообщил о повреждениях при повторном ударе ВСУ по Белгороду
Политика

Ранее Гладков сообщил о повторных ракетных ударах по Белгороду и Белгородскому округу. В результате этих атак на территории предприятия в поселке Северный были выбиты окна, повреждены фасад и припаркованные автомобили. В селе Севрюково повреждены два частных дома, на одном из участков перебита газовая труба. Кроме того в Белгороде загорелось складское помещение, его тушат спасатели МЧС.

До этого губернатор сообщал, что после ракетных ударов часть жителей Белгорода и Белгородского округа остались без электроснабжения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков ВСУ
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Белгородской области жители остались без воды после удара ВСУ
Политика
Пострадавшие в Курской и Белгородской областях получили помощь в ₽2 млрд
Политика
Три человека пострадали при атаках дронов в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 17:41
Милнер повторил рекорд АПЛ по количеству сыгранных матчей Спорт, 23:50
Синоптик рассказал, когда в Москве «репетиция весны» сменится морозами Общество, 23:50
Хоккейный турнир стартовал с сенсации. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 23:35
ESPN назвал трансфер украинца Мудрика в «Челси» худшим в истории АПЛ Спорт, 23:22
Семь мирных жителей пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ Политика, 23:22
Total потребовала от ЕС разъяснений из-за неожиданных последствий санкций Политика, 23:20
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории Олимпиад Спорт, 23:18
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории зимних Игр Спорт, 23:16
В Петербурге загорелся заброшенный кинотеатр на улице Лени Голикова Общество, 23:12
В японской футбольной лиге запустили турнир без ничьих Спорт, 23:04
Впервые за 32 года итальянские саночники победили в двойках на Олимпиаде Спорт, 22:58
Путин поручил кабмину улучшить жилищные программы для семей с детьми Политика, 22:46
Линдси Вонн перенесла третью операцию после падения на Олимпиаде Спорт, 22:46
WSJ узнала, когда США смогут направить к Ирану второй авианосец Политика, 22:43