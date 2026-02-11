 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным

Сюжет
Военная операция на Украине
Кароль Навроцкий
Кароль Навроцкий (Фото: Kuba Stezycki / Reuters)

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает Onet wiadomosci.

«Во время избирательной кампании мне задали вопрос, сяду ли я за один стол с Владимиром Путиным. Я ответил, что сяду с каждым, если этого потребуют интересы Республики [Польши]», — сказал Навроцкий.

Он также напомнил, что объявлен в России в розыск. По словам Навроцкого, он не спешит вести переговоры с Путиным, но готов, если потребуется.

Навроцкий — историк, занимающийся темой антикоммунистического сопротивления в Польше; в 2021 году стал президентом Института национальной памяти (IPN). Он критикует правительство Туска. В феврале 2024 года Навроцкий был включен в список разыскиваемых Россией лиц в связи с причастностью к сносу памятников Красной армии на территории Польши.

Навроцкий назвал лучшего переговорщика с Путиным из «свободного мира»
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп

В конце января Навроцкий заявил, что Россия является угрозой для стран Центральной и Восточной Европы вне зависимости от ее политического устройства. Навроцкий завил, что это связано с историей отношений Речи Посполитой и России.

В сентябре 2025 года польский президент говорил, что вести переговоры с Путиным может только американский лидер Дональд Трамп. Трамп «понимает, что происходит» в контексте продолжающегося конфликта на Украине, сказал тогда Навроцкий.

Софья Полковникова
Кароль Навроцкий Владимир Путин переговоры
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
