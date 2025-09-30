 Перейти к основному контенту
Навроцкий назвал лучшего переговорщика с Путиным из «свободного мира»

Навроцкий назвал Трампа единственным лидером, способным говорить с Путиным
Президент Польши Навроцкий заявил, что не считает себя «лучшим переговорщиком», но встретился бы с Путиным ради безопасности своей страны. Самым подходящим собеседником для российского президента он назвал Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным может только американский лидер Дональд Трамп, заявил в интервью Radio Zet президент Польши Кароль Навроцкий.

Польский лидер сообщил, что в течение месяца несколько раз разговаривал с Трампом и у него сложилось впечатление, что тот «понимает, что происходит» в контексте продолжающихся военных действий на Украине.

«Президент Дональд Трамп — единственный лидер в свободном мире, который может вести переговоры с Владимиром Путиным. Конечно, направление этих переговоров, инструменты, которые он выберет — а я призываю его быть максимально жестким по отношению к Российской Федерации, — это его решение, его выбор», — сказал польский президент (цитата по Wiadomosci).

Польша попросила быть осторожной с западными самолетами у границ России
Политика
Радослав Сикорский&nbsp;на&nbsp;Варшавском форуме по безопасности, Польша, 29 сентября 2025 года

Навроцкий признался, что не считает себя «лучшим переговорщиком из-за своего послужного списка и опыта», но встретился бы с Путиным, если бы от этого зависела безопасность Польши.

В феврале, еще во время президентской кампании, Навроцкий говорил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным, поскольку в этом заключается «роль ответственного политика»: «Я бы думал об интересах Польши и ни о чем больше».

После вступления в должность главы государства в начале августа Навроцкий «бросил вызов» премьер-министру Дональду Туску в вопросе, кто должен заниматься внешней политикой и представлять Польшу на переговорах с Трампом, передавала Financial Times. Сам Туск отмечал, что расходится во мнениях с президентом почти по всем вопросам. После саммита Путина и Трампа на Аляске 15 августа премьер заявил, что «игра за будущее» Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу.

Саммит в Анкоридже стал первыми за четыре года очными переговорами между президентами США и России. До этого Путин и Трамп несколько раз говорили по телефону.

Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Кароль Навроцкий Польша Владимир Путин Дональд Трамп
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
