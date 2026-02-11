Зеленский дал прогноз о сроках завершения конфликта на Украине

Зеленский заявил, что конфликт может завершиться в течение «нескольких месяцев»

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе очередной раунд переговоров с Россией по урегулированию. Как пишет Bloomberg, Зеленский считает, что «война может закончиться в течение нескольких месяцев» — если переговоры будут проходить «добросовестно».

По его мнению, следующая встреча (переговоры сторон. — РБК) может пройти во вторник или среду — 17 или 18 февраля, там стороны сосредоточатся в том числе на «сложном вопросе территории».

«Думаю, после нашей следующей встречи должно быть достигнуто взаимопонимание», — заявил Зеленский.

Еще одна важная тема встречи — американская инициатива о создании в Донбассе свободной экономической зоны.

«Ни одна из сторон не в восторге от идеи свободной экономической зоны — ни россияне, ни мы. <...> У нас разные взгляды на этот вопрос. И договоренность была следующей — давайте вернемся к обсуждению того, как это может выглядеть, на следующей встрече», — сказал президент Украины.

Зеленский заявил, что в ходе обсуждений «стало ясно», что любое перемирие потребует мониторинга с участием США, и следующий раунд переговоров может быть посвящен предложениям по планированию и более подробному рассмотрению экономических вопросов. С этой целью Киев направит министра экономики Алексея Соболева в состав делегации для обсуждения так называемого пакета мер по обеспечению процветания с США.

«У россиян одна формулировка, у нас другая, у американцев третья. <...> Есть понимание, что будет проводиться мониторинг, но также есть понимание, что необходимо доработать формулировки и детали», — сказал Зеленский.

В декабре американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допускал, что окончания конфликта можно ожидать в течение 90 дней.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова завершить конфликт мирным путем в том числе при устранении первопричин. Если Киев откажется от диалога, цели, обозначенные Москвой, будут достигнуты военным путем, подчеркнул Путин.