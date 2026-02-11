Гладков сообщил о трех раненых мужчинах при ударе дрона по селу Головино
В селе Головино Белгородского округа беспилотник ВСУ атаковал промышленное предприятие. В результате атаки пострадали три человека, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, двое мужчин получили осколочные ранения живота и лица. У третьего мужчины медики предварительно диагностировали баротравму. Бригады скорой помощи госпитализировали пострадавших и отправили их в городскую больницу регионального центра. Повреждения получили гараж и три автомобиля.
В Белгороде спустя семь минут после сообщения об атаке объявили опасность атаки БПЛА. Перед этим был объявлен отбой опасности в Белгороде и Белгородском округе.
Двумя днями ранее на территории одного из предприятий в промышленной зоне Белгорода обнаружили воронку от боеприпаса, предположительно запущенного из установки HIMARS.
На месте работали саперы Минобороны, участники отряда «БАРС-Белгород» и МЧС. Воронку оцепляли сотрудники МВД. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что снаряд пробил крышу предприятия и бетонную стяжку пола.
