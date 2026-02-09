 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

На территории предприятия в Белгороде нашли воронку от HIMARS. Видео

Сюжет
Военная операция на Украине

На территории предприятия в Белгороде нашли воронку от HIMARS. Видео
Video

На территории одного из предприятий в промышленной зоне Белгорода была обнаружена воронка от боеприпаса, предположительно, запущенного из установки HIMARS. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, на месте работают саперы Минобороны, «БАРС-Белгород» и МЧС. Воронку оцепили сотрудники МВД. После результатов обследования места экстренные службы и власти примут решение о дальнейших действиях.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что снаряд пробил крышу предприятия и бетонную стяжку пола.

«Территория оцеплена. К обследованию и идентификации объекта приступили саперы министерства обороны, задействованы бойцы подразделения «БАРС-Белгород» и специалисты МЧС», — написал Демидов.

На территории предприятия Белгорода была обнаружена воронка от боеприпаса

В январе Белгород подвергся «самому массированному обстрелу» со стороны Украины. Противник, предположительно, также использовал HIMARS. В результате обстрела были повреждены объекты энергетики.

Из-за падения обломков в одном из дворов возник пожар. В селе Таврово Белгородского округа получили повреждения кровли двух частных домов.

Ксения Потрошилина
РСЗО HIMARS обстрел ракеты Белгород
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
