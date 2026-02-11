 Перейти к основному контенту
Прямая линия Путина
Обратившаяся к Путину пенсионерка из Казахстана получила паспорт России

Прямая линия Путина
Людмила Кондратьева
Людмила Кондратьева (Фото: Ирина Волк / VK)

Пенсионерка из Казахстана Людмила Кондратьева, которая переехала в Россию к дочери и обратилась к президенту Владимиру Путину через call-центр программы «Итоги года», получила российское гражданство. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники полиции приняли заявление пенсионерки. В кратчайшие сроки оно было рассмотрено и одобрено», — написала она на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

По словам Волк, полицейские помогли 90-летней пенсионерке собрать и оформить все необходимые документы. Кондратьева приняла присягу и получила российский паспорт, выразив благодарность за чуткость и внимание сотрудникам правоохранительных органов.

Проблему вдовы бойца решили после ее звонка на прямую линию с Путиным
Политика
Владимир Путин

В декабре Волк рассказала об обращении Кондратьевой к главе государства во время прямой линии. Пенсионерка тогда сообщила Путину о трудностях с оформлением документов, которые она подала для получения вида на жительство после переезда к дочери в город Кола.

После оказанной сотрудниками полиции Мурманской области помощи в оформлении российского гражданства отдел по вопросам миграции завершил все необходимые процедуры и принял решение о выдаче Кондратьевой ВНЖ.

В середине декабря вместе с активистами «Народного фронта» полицейские посетили пенсионерку и вручили ей документ.

Плугина Ирина
МВД гражданство пенсионерка Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
