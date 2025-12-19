 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Проблему вдовы бойца решили после ее звонка на прямую линию с Путиным

Обратившейся к Путину жене погибшего военного из Новосибирска назначили пенсию
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Жене погибшего на фронте военнослужащего из Новосибирска, которая обратилась к президенту Владимиру Путину во время прямой линии, назначена положенная выплата и предоставлены необходимые для льгот документы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтруда.

«Назначена пенсия по потере кормильца супруге и детям погибшего военнослужащего и передана для выплаты в кредитное учреждение, оформлены удостоверения члена семьи погибшего супруге и детям», — говорится в сообщении.

У Кристины Гребовой двое детей — шести и четырех лет, ее супруг погиб в зоне военной операции в начале прошлого года. На прямой линии она обратилась к российскому лидеру, рассказав, что свидетельство о смерти мужа получила только 10 декабря 2024 года.

«Сейчас заканчивается 2025 год, а пенсии до сих пор нет. Нет и удостоверения членов семьи погибшего, которое дает право на льготы. Можно ли ускорить решение по таким заявлениям?» — спросила женщина

В ответ Путин извинился перед супругой погибшего бойца за нерасторопность служб, которые должны решать ее вопрос. «Простите нас, пожалуйста. Уверяю вас, в вашем случае это будет сделано быстро», — сказал президент.

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Новосибирск Военная операция на Украине выплаты Минтруд Прямая линия с Владимиром Путиным Прямая линия

