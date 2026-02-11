Каждый седьмой россиянин признался, что вообще не пользуется интернетом

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Более половины опрошенных россиян считают интернет небезопасным местом, 15% респондентов заявили, что не пользуется им вообще, показали данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на сайте социологического центра. При этом 79% опрошенных заявили, что пользовались интернетом хотя бы раз в течение последних суток.

Опрос проводился 23-25 января 2026 года среди 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов в 97 населенных пунктах России в 51 регионе.

Основной причиной недоверия к интернету респонденты назвали распространение деятельности мошенников. В топ-3 причин также вошли распространение «вредной, ложной» информации и недостаточная защищенность личных данных в сети.

При этом на вопрос исследователей о том, принесло изобретение интернета больше хорошего или плохого, негативно ответили лишь 16% респондентов (в 2019 году эта цифра составляла 20%).

Результаты опроса также показали, что 44% россиян в случае отсутствия доступа к интернету испытали бы значительные изменения в жизни. Почти вдвое меньше респондентов (23%) убеждены, что их жизнь совсем не изменится.

В 2025 году, как сообщала компания F6, объем «слитых» данных россиян составил 767 млн записей, что на 67,6% больше, чем в 2024 году.