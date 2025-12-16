Армия России нанесла удар по цеху сборки ударных БПЛА ВСУ

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Армия России нанесла удар по цеху сборки и хранения ударных беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны.

Также были атакованы пункты дислокации украинских военных и иностранных наемников и транспортная инфраструктура ВСУ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетами и артиллерией.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цеху сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах», — сказано в публикации.

Вместе с тем российские военные взяли под контроль Новоплатоновку в Харьковской области. Это село на восточном берегу реки Оскол, рядом с ж/д веткой Купянск — Боровая.

За минувшую ночь над регионами России сбили 83 беспилотника. 64 из них — в Брянской области. Утром сообщалось о сбитых дронах над Москвой и Ленобластью.