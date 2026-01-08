Гинцбург рассказал о подготовке российской вакцины от меланомы

В России уже началась подготовка персонализированной вакцины от меланомы для некоторых пациентов, сообщил ТАСС научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, часть пациентов уже прошла диагностику, и для них ведется синтез вакцин, которые врачи планируют вводить в дальнейшем. После каждой инъекции специалисты будут оценивать уровень иммунного ответа и принимать решение о необходимости последующего введения препарата.

В ноябре Минздрав выдал разрешение на использование двух новых индивидуальных противораковых вакцин — «Онкопепт» для терапии злокачественных новообразований и «Неоонковак» для терапии меланомы. Оба препарата изготавливают персонально для каждого пациента на основе его генетического анализа опухоли и других биоматериалов.

Позже глава ведомства Михаил Муршко сообщил, что вакцину для терапии меланомы пациентам могут предоставить в начале 2026 года.

Меланома — это злокачественная опухоль, которая развивается в клетках, продуцирующих пигмент меланин. Чаще всего локализуется на коже туловища и конечностей. Ежегодно в мире диагностируют примерно 320 тыс. случаев меланомы.