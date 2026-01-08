 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Гинцбург рассказал о подготовке российской вакцины от меланомы

Гинцбург: некоторым больным уже готовят вакцину от меланомы

В России уже началась подготовка персонализированной вакцины от меланомы для некоторых пациентов, сообщил ТАСС научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, часть пациентов уже прошла диагностику, и для них ведется синтез вакцин, которые врачи планируют вводить в дальнейшем. После каждой инъекции специалисты будут оценивать уровень иммунного ответа и принимать решение о необходимости последующего введения препарата.

В ноябре Минздрав выдал разрешение на использование двух новых индивидуальных противораковых вакцин — «Онкопепт» для терапии злокачественных новообразований и «Неоонковак» для терапии меланомы. Оба препарата изготавливают персонально для каждого пациента на основе его генетического анализа опухоли и других биоматериалов.

В Минздраве объяснили, что противораковые вакцины не являются панацеей
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Позже глава ведомства Михаил Муршко сообщил, что вакцину для терапии меланомы пациентам могут предоставить в начале 2026 года.

Меланома — это злокачественная опухоль, которая развивается в клетках, продуцирующих пигмент меланин. Чаще всего локализуется на коже туловища и конечностей. Ежегодно в мире диагностируют примерно 320 тыс. случаев меланомы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Романов Илья, Александра Озерова
вакцинация Россия рак медицина Александр Гинцбург
Материалы по теме
Российские ученые выпустили первые тестовые серии вакцины от рака
Общество
В России началась третья фаза испытаний вакцины против аллергии на пыльцу
Общество
В Минздраве объяснили, что противораковые вакцины не являются панацеей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Власти Венесуэлы сообщили о 100 погибших из-за атаки США Политика, 04:57
Четырех депутатов Думы пригласили в США для консультаций по Украине Политика, 04:44
Гинцбург рассказал о подготовке российской вакцины от меланомы Общество, 04:14
Трамп обсудил по телефону с президентом Колумбии «ситуацию с наркотиками» Политика, 03:42
Временные ограничения ввели в аэропортах Сочи и Геленджика Политика, 03:33
Варшава не стала возражать против размещения войск ФРГ в Польше Политика, 03:13
Вэнс сказал, что танкер Marinera притворялся российским Политика, 02:51
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Белый дом на фоне захвата танкера назвал «хорошими» отношения с Путиным Политика, 02:22
Трамп позволил ввести новые санкции против России, утверждает Грэм Политика, 02:17
Трамп подписал меморандум о выходе США из более чем 60 организаций Политика, 01:56
Вэнс рассказал, при каком условии США разрешат Венесуэле продавать нефть Политика, 01:27
Роспотребнадзор начал проверку после вспышки ботулизма в Подмосковье Общество, 01:16
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Часть застрявших в Йемене россиян вылетела в Саудовскую Аравию Общество, 00:56