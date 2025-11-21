 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Минздраве объяснили, что противораковые вакцины не являются панацеей

Мурашко: две новые противораковые вакцины не являются панацеей

20 ноября Минздрав выдал разрешение на использование двух новых индивидуальных противораковых вакцин. Однако они являются не панацеей, а лишь одним из методов лечения злокачественных образований, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании коллегии Минздрава. Об этом РБК сообщило ведомство.

«Отмечу, что эта технология — не панацея, а лишь один из методов лечения, которые мы сейчас разрабатываем и внедряем», — сказал он.

Речь идет о двух препаратах: первый — персонализированная неоантиген-специфическая мРНК вакцина для терапии меланомы (НЕООНКОВАК), произведенная в национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава, и предназначенной для пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой кожи.

Вторая — персонализированная пептидная вакцина для терапии злокачественных новообразований (Онкопепт), произведенной в федеральном научно-клиническом центре физико-химической медицины им. Лопухина, и предназначенной для лечения пациентов с метастатическим колоректальным раком.

В пресс-службе Минздрава объяснили РБК, что оба препарата изготавливают персонально для каждого пациента на основе его генетического анализа опухоли и других биоматериалов. Вакцины имеют узкие терапевтические показания.

В России заявили о готовности начать испытания вакцины для лечения рака
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

«Важно понимать, что это лишь начало применения инновационного подхода к лечению, поэтому ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения. И понятно, что на начальном этапе речь не идет о массовом применении», — отметил Мурашко.

Маргарита Грошева, Александра Озерова
Минздрав вакцинация рак онкология Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
политик, министр здравоохранения России
9 января 1967 года
